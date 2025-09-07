کوله بقا چیست و چرا هر خانواده باید آن را داشته باشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن یاور مشاور حوزه ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و استاد دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت، درباره اهمیت تهیه کوله بقا نوشت: کیت، جعبه، کوله یا کیف نیازمندی‌های بقا، حیات، نجات یا زندگی در شرایط اضطراری (حوادث، سوانح، بلایا، بحران‌ها و فجایع)، حسب هدف و همینطور محتویات و حجم محتویات آنکه می‌تواند کامل یا محدود باشد عبارتست از بسته یا مجموعه‌ای متشکل از تجهیزات، ابزار و وسایلی در قالب منابعی برای پاسخگویی به نیازمندی‌های فردی برای استفاده و تأمین نیازهای شرایط اضطراری می‌باشد که به عنوان کمکی برای بقا در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عبارت ساده‌تر برنامه ریزی ایجاد تعادل بین منابع و نیازها است. به هر میزانی که بتوانیم نیازهای شرایط اضطراری را بهتر حدس بزنیم به همان میزان می‌توانیم منابع (کوله نیازمندی‌های بقا) را کامل‌تر طراحی و تهیه کنیم.

نکته مهم و حیاتی این است که هر چقدر این کوله متناسب و بر اساس نیازهای یک خانواده تهیه گردد، کارآمدتر خواهد بود. این کوله معمولاً به صورت حداقل استانداردها تهیه شده است. اما هر خانواده می‌تواند آن را با شرایط شخصی خود کامل‌تر کند. به طور مثال اگر یک خانواده، دارای فرد کهنسال و آسیب پذیر مثلاً فردی دارای بیماری پروانه‌ای، هموفیلی یا هر بیماری خاصی باشد باید نمونه‌ای از وسایل و تجهیزات آن بزرگوار و داروهای مربوط به ایشان و نسخه‌هایی از داروهای مورد نیاز آنها را به گونه‌ای به همراه داشت که اگر نیاز به استفاده از کوله نیازمندی‌های بقا در شرایط اضطراری، ضرورت یافت باید بتوان در اسرع وقت نسبت به تهیه داروهای اتمام یافته و جایگزینی آنها اقدام نمود.

معمولاً این کوله یا کیف در هواپیماها و بالگردهای غیرنظامی و نظامی، قایق‌های نجات در انواع کشتی‌های تجاری، جهانگردی و نمونه‌های مشابه، فضاپیماها و نمونه‌های مشابه به خودی خود برای شرایط اضطراری تعبیه شده و نگهداری می‌شود.که در سایر اقلام نمی گنجد. به اقلامی مانند: رادیوی باتری‌خور، چراغ قوه دستی، باتری قلمی، چسب بسته‌بندی، بست برای بسته بندی، سوت، بلندگو دستی جمع وجور و در صورت امکان، هدفون برای استفاده چند منظوره، چند نمونه از ابزارهای چندکاره (مانند: در بازکن، ناخن گیر، قیچی کوچک)، و برخی از نقشه‌ها مانند: نقشه شهر، منطقه که هدف از این اقلام، تسهیل مدیریت شرایط اضطراری و حفظ ارتباط در مواقع قطع برق یا دسترسی محدود به منابع اطلاعاتی اس و راه انداری برخی از کارها به صورت سرپایی است.

تجهیزات و امکانات بهداشتی

این قسمت شامل دستمال مرطوب، صابون کاغذی، صابون معمولی، مسواک و خمیردندان، حوله شخصی، شامپو، کیسه زباله، کیسه فریزر، کیسه‌های زیپ کیپ، پنبه الکلی، ظرف الکلی حتی الامکان غیرقابل اشتعال برای استفاده در شرایط اضطراری، نوار بهداشتی جمع و جور، پد بهداشتی، البسه ویژه، لباس زیر اضافه است. نکته مهم و قابل توجه اهمیت رعایت بهداشت فردی در مواقع بحران، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

اقلام غذایی (غیر دارویی) خوراکی

باید توجه داشت که مواد غذایی برای شرایط اضطراری دارای ویژگی‌هایی است که عبارتست از پرانرژی، کم حجم، پر ویتامین و دارای پروتئین متناسب بودن است، غذاهای کنسروی (حتی الامکان به تاریخ روز)، خشکبار و کلیه اقلام غذایی که دارای حجم کم و انرژی و ویتامین زیاد باشد، نان خشک، خرما خشک، توت خشک، بیسکویت، آب معدنی، و شیرخشک از جمله اقلام خوراکی پیشنهادی هستند. این مواد، دارای ماندگاری بالا بوده و نیازهای تغذیه‌ای خانواده را در روزهای ابتدایی پس از شرایط اضطراری تأمین می‌کنند.

قرار دادن اقلام غذایی خوراکی مورد علاقه کودکان و نوجوانان در کوله نیازمندی‌های بقا، از جمله اسمارتیز، شکلات و البته موارد و اقلامی که به سلامت آنها آسیب نزند، کمک می‌کند تا زمانی را بتوان کودکان و نوجوانان را با اقلام مورد علاقه آنان سپری نموده و در زمانی بتوان موجبات خوشحالی آنان را فراهم آورد.

اقلام غیرغذایی (دارویی) خوراکی

در خصوص اقلام غیرغذایی (دارویی) خوراکی عمومی می‌توان به برخی از این موارد از جمله: قرص‌های مسکن یا ضد درد (بر اساس اینکه برای افراد مناسب‌تر باشد)، آنتی‌هیستامین، آنتی بیوتیک ها، پودر او.آر. اس (ORS)، سیتریزین، قرض ضد اسهال، اشاره نمود. اما باید توجه داشت که برخی از داروها نیز تخصصی بوده و مبتنی بر نسخه‌های پزشک قابل تأمین بوده و بر اساس افراد دارای بیماری‌های خاص در خانواده به تفکیک و برای هر فرد متفاوت بوده و باید در کوله نگهداری شود. انواع ویتامین‌ها، می‌تواند به شرایطی که ویتامین‌ها در مضیقه باشد کمک کند.

اقلام کمک‌های اولیه

از جمله تجهیزات موجود در این بخش می‌توان به باند، گاز استریل (برای بیماری‌های خاص مانند بیماران پروانه‌ای) یا نمونه‌های مشابه باید تجهیزات لازم در قالب اقلام کمک‌های اولیه نگهداری شود)، انواع آتل ها، کولار، تورنیکه، گارو، آنزیوکد، انواع ماسک (ماسک معمولی، سه لایه و …)، پماد ضد آفتاب، پماد سوختگی، آتروپات، سرنگ، دماسنج، در صورت امکان دستگاه سنجش فشارخون، دستگاه سنجش میزان قند و نمونه‌های مشابه اشاره کرد. داروهای مربوط به بیماری‌های ملاریا، تب دنگی برای نواحی و مناطق مرطوب و نمونه‌های مشابه. این تجهیزات در مواقع بروز جراحت یا مشکلات پزشکی اولیه، حیاتی خواهند بود. نسخه‌های پزشکی (شامل: اقلام دارویی و تجهیزات مورد استفاده) برای بیماران به ویژه برای افراد دارای آسیب پذیری‌های خاص.

به همراه داشتن کتاب یا دستورالعمل‌های کمک‌های اولیه، نحوه برپا نمودن چادر در شرایط اضطراری و نمونه‌های مشابه برای شرایط اضطراری برای کمک به افرادی که نیازمند به کمک می‌باشند می‌تواند حیاتی و بسیار مهم باشد.

قراردادن نسخه‌ای از اسباب بازی‌ها و عروسک‌های مورد علاقه کودکان برای مشغولیت آنها در شرایط اضطراری می‌تواند ا بار روانی و آسیب‌های احتمالی بکاهد.

اوراق شناسایی و وسایل هویتی

شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت، کارت ملی، نمونه‌ای از کلیدهای منزل، اتومبیل، کارت‌های شناسایی، کارت‌های بانکی، قباله ازدواج، پاوربانک های حاوی صورت وضعیت‌ها، هزینه‌ها، محاسبات و اسناد مهم، نمونه‌ای از کلیدهای گاوصندوق یا فضاهای امن درون منزل و نمونه‌هایی که خانواده وجود آن را در کوله نیازمندی‌های شرایط اضطراری لازم می‌داند.

دارایی‌های ارزشمند

زیورآلات (جواهرات، طلا، نقره و …)، هارد مخصوص نگهداری رمز ارز یا کریپتوکارنسی ارز، پول رایج، سند اتومبیل، سند منزل، سند موتور و نمونه‌های مشابه، انوع اوراق قرضه، اسناد مربوط به انواع سهام و اوراق بهادار و سایر نمونه‌های مهم.

تجهیزات اضطراری

چراغ پیشانی (Head Lamp)، پیک نیکی با رعایت نکات ایمنی، شارژر دستی یا پاوربانک، کبریت ضد آب، و طناب کوهنوردی نیز در لیست اقلام توصیه شده قرار دارند. وجود این تجهیزات می‌تواند به خروج امن از موقعیت‌های خطرناک کمک کند.

جمع‌بندی

کوله بقا، کوله حیات، کوله زندگی اقدامی هوشمندانه در راستای تاب‌آوری شهری در برابر شرایط اضطراری (حوادث، سوانح، بحران‌ها، بلایا و فجایع) است. شهروندان تهرانی در دفاع مقدس در برابر جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شرایط اضطراری را تجربه کردند و پیشگیری و آمادگی بهتر از صرف پاسخ است. شهروندان می‌دانند که تهران کلانشهری است که با انواع مخاطرات از جمله زمین لرزه و نمونه‌های مشابه مواجه است فلذا بهتر است برای چنین شرایطی یعنی انواع وضعیت هاس اضطراری با آماده سازی کوله نیازمندی‌های بقا می‌توانند با تهیه این اقلام و نگهداری آن در مکانی مشخص، گامی مؤثر در افزایش امنیت و آمادگی خانواده خود بردارند. متفاوت بیندیشیم.