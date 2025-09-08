به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری تهران، کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی شهرستان تهران با اشاره به ضرورت توجه به انسجام ملی و اجتماعی اظهار کرد: هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود و این هفته باید بازتابی از انسجام ملی، نشاط اجتماعی و همبستگی میان اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف ساکن تهران باشد. اهدافی که در این زمینه ترسیم شده شامل معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تهران، تقویت همبستگی قومی و محلی شهروندان، احیای سنت‌های بومی و افزایش نشاط اجتماعی است. در این راستا از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی بهره‌برداری خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای این هفته گفت: جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، اجرای بازی‌های بومی و محلی، برپایی نمایشگاه‌های کتاب، عکس و نقاشی، اکران فیلم، اجرای تئاتر و تعزیه، موسیقی محلی، جنگ‌های شادی و شادپیمایی و نیز تشکیل کارگروه‌های آموزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. گروه‌های هدف این برنامه‌ها نیز دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان، بانوان و کارگران هستند.

وی ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه‌ها و نهادها در ارائه برنامه‌های خود نقاط ضعف سال‌های گذشته را بررسی و اصلاح کنند. برای مثال اگر تبلیغات در برخی مناطق ضعیف بوده یا هماهنگی بین نهادها به‌خوبی صورت نگرفته باید امسال جبران شود. همچنین برنامه‌هایی که در سال‌های قبل جذابیت لازم را نداشته‌اند، از دستور کار حذف و در مقابل برنامه‌های مورد استقبال جوانان تقویت شوند.

کریمی با تأکید بر اهمیت تبلیغات شهری گفت: شهرداری تهران باید با آذین‌بندی شهر و استفاده از بیلبوردها فضای پایتخت را به‌گونه‌ای فرهنگی کند که همه شهروندان متوجه برگزاری هفته فرهنگی تهران شوند. چهره شهر باید فرهنگی شود و این رویداد در سطح مناطق و محلات نمود عینی داشته باشد.

وی استفاده از ظرفیت مساجد، اوقاف و خیریه‌ها در اجرای برنامه‌ها را ضروری دانست و افزود: غرفه‌های غذاهای بومی، بازی‌ها و ورزش‌های محلی، گردشگری و موسیقی نیز می‌تواند به غنای برنامه‌ها بیفزاید. بخشداران باید با اشتیاق این برنامه‌ها را در سطح بخش‌ها برگزار کنند.

معاون فرماندار تهران خاطرنشان کرد: افتتاحیه هفته فرهنگی به صورت مبسوط در برج میلاد برگزار خواهد شد تا جنبه همگانی بیشتری داشته باشد. اختتامیه نیز در دستور کار قرار دارد. دستگاه‌ها لازم است برنامه‌ها و زمان‌بندی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه دهند. در ده روز آینده نیز جلسه دیگری برای بررسی اقدامات و گزارش گیری از دستگاه‌ها تشکیل خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که در طول هفته فرهنگی، فضای شهرستان و دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل رنگ و بوی فرهنگی بگیرد و مردم بتوانند از خدمات و برنامه‌های متنوع بهره‌مند شوند.