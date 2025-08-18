به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نشست با تشکلهای محیط زیستی که با حضور عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار به مناسبت هفته مشارکتهای اجتماعی برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان حوزه محیطزیست گفت: موفقیت هر کشور در گرو مشارکت مردم و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران است و هیچ راهی جز مشارکت مردم در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها وجود ندارد.
وی با اشاره به عملکرد سازمانهای مردم نهاد در بحرانهای اخیر افزود: در جنگ ۱۲ روزه گذشته، سمنها حتی در حوزههایی که مستقیماً مرتبط نبودند، مانند بهداشت و درمان، پای کار آمدند و نشان دادند که در روزهای سخت مردم و کشور را تنها نمیگذارند.
فرماندار تهران همچنین انگیزههای صادقانه فعالان تشکلها را ستود و گفت: شما نه برای درآمد یا کسب وجهه، بلکه از سر عشق و علاقه به طبیعت و کشور وارد این عرصه شدهاید. محیطزیست ما از گذشته آسیب دیده و اگر امروز درست عمل نکنیم، این روند به نسلهای آینده منتقل خواهد شد.
خوشاقبال با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان تشکلها و فرمانداری، اضافه کرد: اگر گزارشها و مشکلات بهموقع به ما منتقل شود، از ظرفیت دستگاههای قانونی و شوراها برای پیگیری استفاده خواهیم کرد.
وی بحران آب و مدیریت منابع طبیعی را از دیگر دغدغههای جدی امروز دانست و گفت: مشکل اصلی نه فقط زیرساختها، بلکه فرهنگسازی در مصرف صحیح آب است و هنوز نتوانستهایم مصرف درست آب و انرژی را به مردم آموزش دهیم.
فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: این دغدغهها شخصی نیست، بلکه دغدغه آینده کشور است. با استمرار ارتباط و همافزایی میان مسئولان و تشکلها، میتوانیم مشارکت اجتماعی را افزایش داده و منافع نسلهای آینده را حفظ کنیم.
