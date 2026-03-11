به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری چهارشنبه شب با حضور در بین مردم عالیشهر، ضمن اشاره به نقش تعیین‌کننده‌ی وحدت ملی در عبور کشور از بحران‌ها، اظهار کرد: در نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران، این انسجام و یکپارچگی میان مردم و مسئولان بود که توانست دشمنان را ناکام بگذارد و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز همین انسجام ملی موجب غافلگیری و شکست دشمنان شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه انسجام و همدلی مردم و مسئولان مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن در جنگ رمضان است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بدخواهان تصور می‌کرد می‌تواند در شرایطی که مذاکرات در جریان است کشور را غافلگیر کند اما همدلی و انسجام مردم ایران اسلامی نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد و در نهایت آن‌ها را به آتش‌بس وادار ساخت.

فرماندار بوشهر ادامه داد: پس از آن نیز دشمن تلاش کرد با بهره‌گیری از قدرت گسترده رسانه‌ای خود میان مردم شکاف ایجاد کند، اما مردم با حضور آگاهانه خود در صحنه‌ها بار دیگر نقش‌های شوم دشمنان را خنثی کردند.

وی با بیان اینکه مردم بزرگ‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح کشور هستند، تصریح کرد: در بوشهر نیز مردم با حضور در میادین و خیابان‌ها حمایت خود را از مدافعان کشور نشان دادند و همین اتحاد و همدلی قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در مواجهه با بحران‌ها نه‌تنها دچار ضعف نمی‌شوند بلکه آن‌ها را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل می‌کنند و این روحیه ریشه در فرهنگ عاشورا و باورهای دینی عمیق مردم دارد.

