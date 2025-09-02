به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای آموزشوپرورش لرستان آموزشوپرورش را مسئولیتی مشترک میان همه دستگاههای اجرایی دانست و اظهار داشت: هیچ نهادی نمیتواند خود را بیتفاوت بداند؛ همانطور که به مأموریت اصلی خود میاندیشند، باید آموزشوپرورش را نیز مأموریت خود بدانند.
وی با اشاره به هزینه بیش از دو هزار میلیارد تومان توسط شهرداریهای استان در سال جاری، گفت: بخشی از این منابع باید برای حمایت از مدارس اختصاص یابد. تأمین سرویس بهداشتی، تجهیزات و زیرساختهای آموزشی نباید به دغدغهای حلنشده باقی بماند.
استاندار لرستان از توافق با شرکت صنایع خلیجفارس برای احداث ۲۰۰ سرویس بهداشتی مدارس لرستان و مشارکت بانکها در ساخت مدارس خبر داد و افزود: این ظرفیتها باید به پروژههای اجرایی تبدیل شود. دستگاهها نباید منتظر باشند خیران یا صنایع خودشان پیگیر شوند؛ آموزشوپرورش باید با برنامهریزی و مطالبهگری، این منابع را جذب کند.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت آغاز سال تحصیلی بدون کاستی در معلمان و فضاهای آموزشی، تصریح کرد: هیچ کلاسی نباید بدون دبیر بماند. همچنین انتخاب مدیران مدارس باید بر اساس شایستهسالاری باشد، نه سفارشهای سیاسی. اگر مدیری با فلسفه تعلیموتربیت آشنا نباشد و نتواند با معلمان، دانشآموزان و اولیا تعامل سازنده داشته باشد، همه تلاشها بینتیجه خواهد بود.
وی عدالت آموزشی را از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: مدیریت صحیح و استفاده از فرصتهای مولدسازی میتواند چندین پروژه نیمهتمام را همزمان تکمیل کند. مدارس نباید با مشکلات زیرساختی همچون نبود سرویس بهداشتی یا کمبود فضا وارد سال تحصیلی جدید شوند.
استاندار لرستان، خطاب به مدیران دستگاهها تأکید کرد: خدماترسانی به مدارس نباید به بهانه اختلافات مالی قطع شود. فرمانداران موظفاند در صورت بروز اختلاف میان مدارس و دستگاههای خدماترسان، جلسات سهجانبه برای رفع مشکل برگزار کنند. آموزشوپرورش سرمایه اجتماعی ما است و حمایت از آن، حمایت از آینده لرستان است.
