۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۰۷

شهادت ۷۴ فلسطینی در حملات امروز ارتش صهیونیستی به غزه

رژیم صهیونیستی در ادامه حمله به نوار غزه، دست‌کم ۷۴ غیرنظامی فلسطینی را در مدت ۲۴ ساعت گذشته به خاک و خون کشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد روز شنبه تاکنون، ۷۴ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

براساس این گزارش، ۵۳ نفر از شهدا در شهر غزه و مناطق شمالی نوار غزه به خاک و خون کشیده شدند. همچنین، ۳۶ تن از شهدای امروز از میان شهروندانی بودند که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۴ هزار و ۳۶۸ نفر رسیده است.

این نهاد پزشکی فلسطینی افزود که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۲ هزار و ۳۶۷ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون و در موج جدید حملات به غزه ۱۱۸۲۸ نفر شهید و ۵۰۳۲۶ نفر زخمی شدند.

