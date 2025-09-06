به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شامگاه شنبه شهریور در آئین جشن وحدت در جمع برادران اهل سنت و شیعه در شیراز ضمن تاکید بر وحدت و انسجام در جامعه با اشاره به نبرد ۱۲ روزه گفت: اهمیت وحدت در این ۱۲ روز برای همگان آشکار شد و ملت بزرگ ما با همین وحدت و انسجام پیروز این نبرد بود.

وی با اشاره به طرح‌ها و اقدامات خصمانه دشمن جهت آشوب در کشور ادامه داد: دشمن توسط عناصر خود با تمام توان در داخل و خارج برای فروپاشی نظام اقدام کرد اما با وحدت و انسجام کاملی که در ملت شکل گرفت، شکست سختی خورد؛ شکستی که برای آنها باورپذیر نبود.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: امروز هم اگر رژیم صهیونیستی و آمریکا دوباره بخواهند به کشور خدشه‌ای وارد کنند با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهند شد.

عزیزی در پایان حل چالش‌های پیش روی نظام اسلامی را با وحدت ممکن دانست و تصریح کرد: ما باید به رسالت تاریخی خود در این برهه زمانی عمل کنیم و با وحدت و انسجام موجبات رشد، پیشرفت و ترقی کشور را فراهم کنیم.