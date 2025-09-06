به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی El Pais امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد: دولت اسپانیا در حال بررسی تسریع ممنوعیت صادرات تسلیحات به اسرائیل به عنوان بخشی از بسته تحریمی است که انتظار می‌رود روز سه شنبه تصویب شود.

این رسانه اسپانیایی در این خصوص اضافه کرد: تحریم‌های احتمالی مادرید برای فشار بر اسرائیل پس از کشتار حدود ۶۴ هزار نفر در غزه و گسترش شهرک سازی در کرانه باختری وضع خواهد شد.

گزارش این رسانه اضافه می‌کند: ائتلاف PSOE و سومار بر اعمال تحریم تسلیحاتی جامع بر اسرائیل کار می‌کنند و بنابراین تحریم تل آویو محدود به صنایع نظامی نمی‌شود. هدف این است که با استفاده از محتوای لایحه‌ای که سومار پیشتر در کنگره ارائه کرد، از طریق یک فرمان سلطنتی، لازم الاجرا شدن آن تسریع شود. به گفته منابع دولتی، برنامه‌های دولت این است که تحریم می‌تواند بلافاصله اعمال شود.

روزنامه اسپانیایی El Pais سپس افزود: ایده این است که تحریم مذکور، فروش، عرضه، انتقال یا صادرات تسلیحات و فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اسرائیل را ممنوع می‌کند. قانون جدید واردات محصولات نظامی از اسرائیل مانند سلاح گرم، مهمات یا کمک‌های فنی را هم ممنوع می‌کند.