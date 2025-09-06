به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، امروز شنبه در «همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران» اظهار داشت: منطقه آزاد شنزن در ابتدا یک روستای کوچک بود که شغل اصلی مردم آن ماهیگیری بود. بعد از آنکه چین با فشارهای بین‌المللی مواجه شد، این منطقه را انتخاب کرد و امروز یکی از قطب‌های فناوری و تجارت محسوب می‌شود. ما نیز در شرایط مشابهی هستیم و تاریخ نشان داده ملت‌هایی که به جای تسلیم، ابتکار عمل داشتند، توانسته‌اند مسیر پیشرفت را باز کنند.

وی افزود: کشور ما با تحریم‌های چندلایه و گسترده مواجه است و آثار آن بر زندگی مردم مشهود است؛ اما نباید از تحریم‌ها تصویری آخرالزمانی ارائه داد. تحریم‌کنندگان هدف‌شان فلج کردن ایران بود، اما واقعیت این است که ایران همچنان با قدرت ایستاده است. تبعات تحریم را نمی‌توان نادیده گرفت، اما دو خطا نباید رخ دهد؛ یکی انکار تحریم و بی‌تفاوتی و دیگری تسلیم شدن در برابر آن. راه درست، واقع‌گرایی است.

عراقچی تصریح کرد: همه دشواری‌های ما ریشه در تحریم ندارد و بخشی از آن ناشی از مسائل داخلی است. سرمایه‌گذاران نیازمند خدمات هستند و در این حوزه کاستی‌های فراوان داریم. بخشی از محدودیت‌ها نیز ناشی از شرایط جنگ اقتصادی است و هدف باید جلوگیری از دائمی شدن این محدودیت‌ها باشد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند و در کنار آن، تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی را تقویت کند. بدون بخش خصوصی، هیچ سیاست اقتصادی پیش نخواهد رفت و مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور دارند.

وی ادامه داد: ایران در چهارراه تجارت جهانی قرار دارد و دارای مزیت‌هایی است که کمتر کشوری یکجا دارد. حتی در شرایط تحریم، کشورها همچنان با ما گفتگو می‌کنند و فرصت‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد.

عراقچی افزود: وزارت امور خارجه خود را متعهد می‌داند دیپلماسی را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد. هدف معاونت دیپلماسی اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است. ما در حال تهیه پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد هستیم که به عنوان یک سند عملیاتی مشخص می‌کند هر منطقه از کدام نمایندگی‌های ما در خارج از کشور حمایت شود و در چه نشست‌های بین‌المللی حضور داشته باشد. ظرفیت‌های لجستیکی و سرمایه‌گذاری نیز در این سند مشخص خواهد شد. هدف ایجاد ارتباط ارگانیک میان مناطق آزاد و دستگاه دیپلماسی است تا سفارتخانه‌ها فرصت‌های اقتصادی را شناسایی و موانع را برطرف کنند.

وی گفت: سرمایه‌گذار نیازمند اطمینان است و ما در وزارت خارجه در این مسیر حرکت می‌کنیم. مناطق آزاد می‌توانند به شاه‌راه مراودات اقتصادی تبدیل شوند.

عراقچی در ادامه به موضوع تحریم‌ها و مذاکرات پرداخت و افزود: وزارت امور خارجه یکی از ماموریت‌هایش تلاش برای رفع تحریم‌هاست که این امر از طریق مذاکرات انجام می‌شود. در دولت جدید برنامه‌ریزی کردیم و مذاکرات آغاز شد. پنج دور مذاکره انجام شد که پیش از دور ششم، رژیم اقدام به تجاوز نظامی کرد و آمریکا نیز به آن پیوست. پس از این جنگ و دفاع قهرمانانه ملت ایران، مذاکرات به شکل و ابعاد جدیدی نیاز دارند و ما در حال طراحی این مسیر هستیم.

وی با اشاره به روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: روابط ما با آژانس پس از حمله دچار تلاطم شد و مراودات نمی‌تواند مثل گذشته باشد. همکاران من در وین برای رسیدن به چارچوب جدید مذاکرات خوبی داشتند و به توافق نزدیک هستیم.

عراقچی همچنین بیان کرد: با سه کشور اروپایی نیز مذاکرات ادامه دارد. چندین دور تماس تلفنی با وزرای خارجه این کشورها و دو شب پیش با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، داشتیم. درک بهتری از اوضاع شکل گرفته است. سه کشور اروپایی اشتباه بزرگی کردند و به سمت مکانیسم ماشه رفتند و کار را سخت‌تر کردند. گفتگوها ادامه دارد و امیدواریم به درک مشترکی برسیم.

وی در پایان گفت: با آمریکا نیز از طریق واسطه‌ها گفتگوها ادامه دارد و هر زمان آمریکایی‌ها آمادگی داشته باشند بر اساس احترام متقابل مذاکره کنند، ما نیز آمادگی داریم، مشروط بر اینکه حقوق و منافع ما رعایت شود.