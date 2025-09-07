«ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه شود

  1. سیاست
وزیر امور خارجه گفت: «ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بازدید از غرفه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اظهار داشت: وزارت امور خارجه رویکردی اقتصادی را در پیش گرفته و در همین چارچوب، در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است. پیوستی که متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خاص هر منطقه طراحی می‌شود.

وی ادامه داد: در وزارت امور خارجه، معاونتی با عنوان «معاونت دیپلماسی اقتصادی» وجود دارد که وظیفه آن هموار کردن مسیر عبور از تحریم‌ها و نیز پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور در عرصه بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه عنوان کرد: «ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود. منطقه آزاد ارس به جهت هم مرزی با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان جایگاه مهمی دارد.

