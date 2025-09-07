عراقچی: تهدید کشورهای در حال توسعه نقض منشور سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا، در تماس تلفنی در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب متعاقب تحرکات اخیر آمریکا در آن منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با اشاره به افزایش تهدیدهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورش، گزارشی از شرایط کنونی منطقه ارائه داد و ضمن قدردانی از موضع اصولی ایران در دفاع از اصول و اهداف منشور ملل متحد و ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، تأکید کرد که دولت و مردم ونزوئلا با ارادهای قوی از استقلال، حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود دفاع خواهند کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو گروه بریکس و دیگر کشورهای منطقه آمریکای جنوبی، با موضعی قاطع، اقدامات خصمانه آمریکا را محکوم کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان اقدامات یکجانبه و قلدرمآبانه آمریکا علیه سایر کشورها را شدیداً محکوم کرد و گفت: تهدید به توسل به زور علیه دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه، نقض آشکار منشور سازمان ملل و خطری واضح برای صلح و امنیت بینالمللی است و لازم است همه دولتهای مسئولیتپذیر با درک شرایط خطیر فعلی مانع از گسترش قانونشکنی و ناامنی شوند.
وزیر امور خارجه همچنین همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را از مردم ونزوئلا در برابر قلدرمابی آمریکا اعلام کرد.
