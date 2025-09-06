https://mehrnews.com/x38Xjr ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ کد خبر 6581847 استانها تهران استانها تهران ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ بسته خبری ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری شنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 13 MB کد خبر 6581847 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران شهرستانهای استان تهران خبرگزاری مهر
نظر شما