علیرضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۹۰۱ هزار نفر در در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته شدند و تاکنون ۳۶۰ هزار متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ انتخاب رشته کرده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به انتشار دو سری اصلاحیه برای انتخاب رشته داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ فرصت دارند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند. فرصت انتخاب رشته تمدید نخواهد شد.

کریمیان یادآور شد: مطالعه دقیق ویژه‌نامه و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند. همچنین دفترچه انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون و رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

به گزارش مهر، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه‌های آزمایشی از روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند. به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده می‌شود. ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش کنند.