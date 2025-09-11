به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در ۹ شهریور و انتشار اصلاحیه‌های سری اول و دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته در ۱۶ شهریور، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه مذکور با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.