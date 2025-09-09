جزئیات افزایش ظرفیت جدید در ۳ رشته پزشکی+جدول اصلاحات

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری دو نوبت کنکور سراسری ۱۴۰۴ در اردیبهشت و تیر سال ۱۴۰۴ نتایج آزمون ها و کارنامه ملاک انتخاب رشته داوطلبان مجاز از ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه بازه زمانی انتخاب رشته اعلام شد.

پس از انتشار دفترچه های انتخاب رشته، برخی نسبت به نوع ظرفیت های سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که منشاء اصلی رقابت داوطلبان گروه علوم تجربی هستند، معترض شدند و عنوان شد که این ظرفیت ها شرایط متعادلی ندارند. وزارت بهداشت در پاسخ تاکید کرد که ظرفیت های این سه رشته تغییراتی را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس دفترچه های انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در روز ۱۶ شهریورماه اصلاح شد و داوطلبان تا سه شنبه ۱۸ شهریورماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

از میان بیش از یک میلیون نفر که در دو نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده بودند بیش از ۹۰۱ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

وزارت بهداشت پس از اعلام اصلاحیه رشته محل های دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و احتمال عدم امکان شروع به تحصیل همه پذیرفته شدگان در مهرماه به دلیل کمبود فضاها و امکانات آموزشی، در دانشگاه هایی که در دفترچه آزمون سراسری، دو نیمسال تحصیلی مجزا ندارند، احتمال تقسیم پذیرفته شدگان برای شروع به تحصیل، در دو نیمسال تحصیلی (مهر و یا بهمن) بر اساس حروف الفبا وجود دارد.

همچنین وزارت بهداشت تاکید کرد: به دلیل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی به میزان بیش از ظرفیت دانشگاه ها در سال جاری، ضمن عرض پوزش از دانشجویان پذیرفته شده، دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل محدودیت های موجود تعهدی برای تأمین خوابگاه نخواهند داشت.

از این رو از متقاضیان خواسته شده است به دلیل شرایط اعلامی برای هر رشته در هنگام انتخاب رشته، حتماً به شرایط رشته/ محل دقت کافی داشته باشند، چون امکان تغییر کدرشته محل، پس از قبولی وجود ندارد.

براساس جدول ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ قبل از انتشار اصلاحیه مجموع ظرفیت ۱۱ هزار و ۱۲۳ نفر بود که به ترتیب ظرفیت پزشکی ۸ هزار و ۲۲۳ نفر، ظرفیت داروسازی یک هزار و ۲۲۵ نفر و ظرفیت دندانپزشکی ۱ هزار و ۵۶۵ نفر بود. از این ظرفیت ۷ هزار و ۳۹۱ نفر ظرفیت روزانه، یک هزار و ۳۳۷ نفر ظرفیت شهریه پرداز و ۲ هزار و ۲۸۵ نفر ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی بود.

پس از اصلاحیه مجموع ظرفیت به ۱۱ هزار و ۸۸۸ نفر رسیده است که ظرفیت پزشکی ۹ هزار و ۵۲ نفر، ظرفیت داروسازی ۱ هزار و ۲۲۵ نفر و ظرفیت دندانپزشکی ۱ هزار و ۶۱۱ نفر است که بررسی ها نشان می دهد این ظرفیت ۷۶۵ نفر بیشتر از ظرفیت اولیه است.

از ظرفیت جدید اعلام شده ۸ هزار و ۵۰ نفر در دوره روزانه و یک هزار و ۳۳۵ نفر در دوره شهریه پرداز پذیرفته می شوند. سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این بخش ۲ هزار و ۵۰۳ نفر است.

جدول ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی براساس دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی کنکور سراسری ۱۴۰۴ (آخرین وضعیت اصلاحیه)

دانشگاه علوم پزشکی پزشکی داروسازی دندانپزشکی تبریز/ دانشکده های مراغه و سراب/ آزاد واحد تبریز ۳۹۶ ۸۰ ۱۰۸ ارومیه/ دانشکده خوی/ آزاد واحد ارومیه ۲۳۲ ۲۴ ۳۰ اردبیل/ آزاد واحد اردبیل ۲۳۲ ۲۵ ۴۲ اصفهان/ آزاد واحد نجف آباد/ آزاد واحد خوراسگان ۴۰۸ ۶۳ ۲۰۱ کاشان ۸۸ - ۱۵ البرز ۱۲۶ ۲۵ ۴۰ ایلام ۸۶ - ۱۰ بوشهر ۶۴ - ۱۰ دانشگاه شاهد ۸۸ - ۲۴ علوم پزشکی ارتش ۱۶۵ - ۴۶ ایران ۲۵۸ ۳۰ - علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۸۵ ۳۲ - تهران ۳۱۱ ۱۲۰ ۷۰ شهیدبهشتی ۲۸۵ ۷۰ ۷۷ آزاد واحد پزشکی تهران ۴۱۶ ۱۰۰ ۱۳۱ شهرکرد ۸۴ - ۱۷ بیرجند/ آزاد واحد بیرجند ۱۲۷ ۳۰ ۱۷ تربت حیدریه ۳۴ - - سبزوار ۹۱ - - گناباد ۶۴ - - نیشابور ۳۶ - - مشهد/ آزاد واحد پزشکی مشهد ۴۲۵ ۸۳ ۶۵ بجنورد/ آزاد واحد بجنورد ۱۴۵ - ۱۸ جندی شاپور اهواز/ دانشکده بهبهان/ آزاد واحد اهواز ۲۵۱ ۴۴ ۴۹ دزفول ۷۴ - - آبادان ۵۳ - - زنجان ۱۸۸ ۵۵ ۳۴ سمنان/ آزاد واحد دامغان/ آزاد واحد گرمسار ۲۲۱ ۳۸ ۱۸ شاهرود ۹۹ - - ایرانشهر ۲۲ - - زابل ۴۱ ۹ - زاهدان/ آزاد واحد زاهدان ۲۰۴ - ۲۲ شیراز/ دانشکده های لارستان و گراش/ آزاد واحد شیراز/ آزاد واحد کازرون ۳۲۶ ۶۴ ۱۰۴ جهرم ۸۱ - - فسا ۴۹ - - قزوین ۹۴ - ۲۴ قم/ آزاد واحد پزشکی قم ۱۵۸ - ۱۸ کردستان ۱۶۲ - ۱۸ بم ۴۵ - - جیرفت ۵۸ - - رفسنجان ۸۴ - ۲۰ کرمان/ دانشکده سیرجان/ آزاد واحد کرمان ۳۴۸ ۵۵ ۴۴ کرمانشاه ۲۰۷ ۴۵ ۳۱ یاسوج ۹۳ - ۱۲ گلستان ۱۸۰ - ۱۶ گیلان ۲۱۶ ۳۵ ۵۴ لرستان/ آزاد واحد بروجرد/ آزاد واحد خرم آباد ۱۷۰ ۱۵ ۵۴ بابل ۱۷۳ ۲۰ ۴۲ مازندران/ پردیس های رامسر و آمل/ آزاد واحد آیت الله آملی/ آزاد واحد تنکابن/ آزاد واحد ساری ۳۶۹ ۸۵ ۲۵ اراک/ دانشکده های ساوه و خمین ۱۶۶ - ۱۱ بندرعباس/ آزاد واحد قشم ۱۶۹ ۲۳ ۸ همدان ۲۰۱ ۳۰ ۴۳ یزد/ آزاد واحد یزد ۳۰۴ ۲۵ ۴۳ جمع ۹۰۵۲ ۱۲۲۵ ۱۱۶۱

بررسی وضعیت ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۴ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ظرفیت اولیه که برای استان های مختلف و همچنین استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر به صورت ویژه تهیه شده بود ۵ هزار و ۱۴۸ نفر بود که از این تعداد ۴ هزار و ۴۸۰ نفر به رشته پزشکی و ۶۶۸ نفر به رشته دندانپزشکی اختصاص داشت.

اما پس از اصلاحیه و تغییرات عمده در ظرفیت های هر استان به صورت بومی میزان ظرفیت به ۵ هزار و ۶۳۳ نفر افزایش یافت که از این تعداد ۴ هزار و ۹۰۰ نفر به رشته پزشکی و ۷۳۳ نفر به رشته دندانپزشکی اختصاص یافته است.

پذیرش در بخش افزایش ظرفیت مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از «تمام متقاضیان سراسر کشور، با اولویت متقاضیان استان های کشور و همچنین به صورت جداگانه از «بومی مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار (شهرستانهای چابهار، دشتیاری، زرآباد، قصرقند، کنارک، نیکشهر)»، «بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (شهرستانهای تفتان، خاش، زاهدان، سراوان، سیب سوران، گلشن، میرجاوه)» «بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل (شهرستانهای زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند)» و «بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (شهرستانهای ایرانشهر، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار، مهرستان)» صورت گرفته است.

نکته مهم در ظرفیت های مصوبه شورا این است که در بخش توضیحات ممکن است محل تحصیل دانشگ+اه علوم پزشکی متفاوتی را ذکر کرده باشند و از این رو انتخاب رشته از میان کدرشته محل های مصوبه شورا مستلزم دقت فراوان است. به عنوان نمونه در یک کدرشته، پذیرش و محل تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران است اما آن کدرشته دارای تعهد خدمت یک و نیم برابر طول مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

شرایط اجرای تعهد افزایش ظرفیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

براساس ماده واحده «افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی» و ماده واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اجرا می شود، افزایش ظرفیت به صورت کد رشته محل های مشخص و مجزا با درج محل تعهد خدمت در این دفترچه راهنما و صرفاً برای ارائه خدمت در شهرستانها و مناطق محروم و کم برخوردار است.

شرایط و ضوابط این افزایش ظرفیت، بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب جلسه ۳۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شرح ذیل است:

۱. پذیرفته شدگان کد رشته محل های موردنظر، به مدت یک و نیم برابر مدت تحصیل، در مناطق محروم و کم برخوردار مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دارای تعهد خدمت هستند و در صورت عدم نیاز دانشگاه یاد شده در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین کند، خدمت کنند.

۲. تعهدات فوق قابل خرید و جابجایی نیست.

۳. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل قبولی، مکلف به اخذ تعهد خدمت محضری از پذیرفته شدگان این کد رشته محل ها مطابق اسناد تعهد محضری ابلاغ شده به دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس ضوابط این آییننامه در بدو ثبت نام است.

۴. پذیرفته شدگان کد رشته محل مصوبه فوق، مجاز به جابجایی کد رشته محل قبولی نیستند.

۵. پذیرفته شدگان کد رشته محل مصوبه فوق، مجاز به ادامه تحصیل تا قبل از گذراندن نیمی از دوران تعهد نیستند. در صورت ادامه تحصیل دانش آموختگان این سهمیه در مقطع تخصص، بخش باقیمانده از دوره تعهد خدمت باید پس از اتمام مقطع تخصص در محل خدمت دوره تعهد، انجام پذیرد. مدت تحصیل در دوره تخصص جزء مدت تعهد خدمت محسوب نخواهد شد.

۶. ارائه مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان کد رشته محل مصوبه فوق بعد از اتمام دوره تعهد، انجام می پذیرد.

۷. دانش آموختگان این سهمیه، در طول زمان تعهد، مجاز به فعالیت پزشکی رسمی در سایر نقاط کشور نیستند.

۸. شرط لازم برای شرکت در گزینش هر کد رشته محل مصوبه فوق، کسب حدنصاب نمره علمی ۸۰ درصد گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه آن دانشگاه (متناظر با کد رشته محل مصوبه) است.

۹. همه متقاضیان امکان انتخاب این کد رشته محل ها را دارند. پذیرش در هر یک از این کد رشته محل ها به صورت آزاد و رقابتی ابتدا با اولویت متقاضیان بومی استان کد رشته محل های فوق انجام می شود و درصورت خالی ماندن ظرفیت و نبود متقاضی بومی حائز شرایط دارای حدنصاب نمره، پذیرش ظرفیت خالی مانده از میان سایر متقاضیانی که کد فوق را انتخاب کرده اند و حدنصاب نمره را داشته باشند، انجام می شود.

متقاضیان غیر بومی در صورت قبولی همانند متقاضیان بومی، مشمول تعهد خدمت کد رشته محل مربوطه و شرایط و ضوابط آیین نامه یادشده هستند.

تبصره: پذیرش در هر یک از کد رشته محل های استان سیستان و بلوچستان، به صورت آزاد و رقابتی ابتدا با اولویت متقاضیان بومی شهرها یا بخشهای تعیین شده آن کد رشته محل، در صورت خالی ماندن ظرفیت، متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان و چنانچه باز هم ظرفیت خالی بماند از میان سایر متقاضیانی که کد فوق را انتخاب کرده اند و حدنصاب نمره را داشته باشند، انجام می شود.

متقاضی بومی شهر یا بخش، مطابق تعریف ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور مشخص می شود.

توجه: مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر: ایرانشهر، بمپور، چاهبهار، دشتیاری، دلگان، راسک، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، کنارک، لاشار، مهرستان، نیکشهر و مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل: زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: تفتان، خاش، زاهدان، سراوان، سیب سوران، گلشن و میرجاوه است.

بررسی وضعیت ظرفیت سهمیه عدالت آموزشی مناطق محروم

یک ظرفیت دیگر هم در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است که به ظرفیت سهمیه عدالت آموزشی مناطق محروم معروف است.

براساس این ظرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تربیت و تأمین نیروی انسانی بومی مورد نیاز مناطق محروم کشور ظرف ۱۰ سال آینده، قانون «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، برای رشته های مندرج در جداول مندرج در دفترچه انتخاب رشته آن را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اجرا می کند.

جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور ۱۴۰۴

مخصوص داوطلبان بومی استان دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل توضیحات: تعهد خدمت ۱.۵ برابر طول دوره تحصیل در شهرستان های استان در ... پزشکی داروسازی دندانپزشکی آذربایجان شرقی تبریز پزشک قانونی ۳ - - آذربایجان غربی ارومیه/ دانشکده خوی پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۱۸ ۶ ۱۴ اردبیل اردبیل پزشک قانونی ۵ - - اصفهان اصفهان و کاشان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز/ مناطق محروم استان ۹ ۲ - البرز البرز پزشک قانونی ۷ - - ایلام ایلام پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۶ ۵ ۲ بوشهر بوشهر پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۱۹ - ۲ تهران تهران پزشک قانونی ۱۲ - - چهارمحال و بختیاری شهرکرد پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۴ - ۵ خراسان جنوبی بیرجند پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۲۰ - ۲۴ خراسان رضوی تربت حیدریه، گناباد، مشهد پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۲۷ ۷ ۶ خراسان شمالی بجنورد پزشک قانونی استان ۳ - - خوزستان جندی شاپور اهواز، دزفول، آبادان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۶۲ ۱۶ ۱۴ زنجان زنجان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۸ - - سمنان سمنان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۴ - - سیستان و بلوچستان با اولویت مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار شامل شهرستان های چابهار، دشتیاری، زرآباد، قصرقند، کنارک، نیکشهر ایرانشهر، زابل زاهدان مناطق مورد نیاز/ ممنوعیت در نقل و انتقال/ مناطق تحت پوشش ۳۰ ۸ ۱۲ سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل شامل زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند زابل و زاهدان مناطق مورد نیاز ۱۲ ۸ ۹ سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل تفتان، خاش، زاهدان، سراوان، سیب سوران، گلشن، میرجاوه زابل و زاهدان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۲۱ ۱۲ ۵ سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر شامل ایرانشهر، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار، مهرستان زابل و زاهدان مناطق مورد نیاز - ۸ ۸ فارس شیراز/ دانشکده لارستان مناطق مورد نیاز/ ممنوعیت در نقل و انتقال ۱۳ ۴ ۴ قزوین قزوین پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۱۳ - - قم قم مناطق مورد نیاز/ ممنوعیت انتقال به دانشگاه های تهران ۹ ۲ ۳ کردستان کردستان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۸۶ - - کرمان کرمان پزشک قانونی ۵ - - کرمانشاه کرمانشاه پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۲۰ - ۱۰ کهگیلویه و بویراحمد یاسوج و شیراز پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۱۴ ۲ ۶ گلستان گلستان پزشک قانونی ۳ - - گیلان گیلان پزشک قانونی ۳ - - لرستان لرستان پزشک قانونی ۵ - - مازندران مازندران پزشک قانونی ۳ - - مرکزی اراک و همدان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز/ مناطق تحت پوشش ۲۶ ۱۰ ۱۴ هرمزگان بندرعباس پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز/ ممنوعیت تغییر رشته و انتقال ۲۱ ۷ ۸ همدان همدان پزشک قانونی/ مناطق مورد نیاز ۱۴ - ۱۳ یزد یزد پزشک قانونی ۳ - - جمع ۵۰۸ ۹۷ ۱۵۹

شیوه تعهدات رشته های تحصیلی سهمیه عدالت آموزشی

براساس قانون «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تا ۳۰ درصد ظرفیت در رشته های مورد نیاز از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها با نوع گزینش بومی استانی پذیرش می شود.

۱. سهمیه های بومی متناسب با وضعیت نقاط محروم هر استان برای افراد بومی متقاضی خدمت در مناطق محروم در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده است. اکثر ظرفیت های پیشبینی شده به شیوه «بومی استانی» بوده که دانشگاه محل قبولی متقاضی، مطابق مناطق محروم و کم برخوردار مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی، از پذیرفته شدگان تعهد محضری اخذ می کند.

۲. بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ پذیرش در این رشته محل ها به صورت زیر است:

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان بومی استان خاصی» است، همه متقاضیانی که استان بومی آنها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند.

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان بومی شهر (یا بخش) خاصی» است، همه متقاضیانی که حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر»، «محل تولد» با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند. سایر متقاضیان مجاز به انتخاب این کدرشته محل ها نیستند.

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان استان سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش متقاضیان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان یا دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر» هستند، همه متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان مجاز به انتخاب این رشته محلها هستند اما اولویت پذیرش با متقاضیانی است که حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر»، «محل تولد» با شهر (یا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعیین شده تطابق داشته باشد و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، از متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان نیز پذیرش انجام می شود.

حدنصاب این رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن دانشگاه (رشته محل مادر) است. این حدنصاب برای متقاضی آزاد ۸۰ درصد گزینش آزاد و برای متقاضی رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و ایثارگران است.

۳. اولویت تحصیل دانشجوی بومی، در استان خود است.

۴. به موجب برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه های بعدی، پذیرفته شدگان استفاده کننده از این سهمیه، مکلف هستند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمی در معیت نمایندگان دفتر حقوقی دانشگاه / دانشکده ها نسبت به تودیع سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی) مطابق فرم تعهدی که در زمان ثبت نام در اختیار آنان قرار می گیرد، اقدام کنند.

۵. در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، سهمیه بومی در استان های همجوار ایجاد شده، لازم است دانشگاه محل قبولی متقاضی، با دانشگاه متقاضی ایجاد سهمیه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگی کرده تا متقاضی پس از فارغالتحصیلی به دانشگاه استان بومی خود جهت ارائه خدمت هدایت شود.

۶. ادامه تحصیل، پس از گذراندن نیمی از مدت زمان تعهد امکانپذیر است.

۷. مشمولان این سهمیه، مجاز به نقل و انتقال و تغییر رشته قبولی نیستند. بنابراین ضروری است، در انتخاب رشته دقت شود.

پذیرش بیش از ۱۷ هزار نفر در رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۴

به گزارش مهر، در مجموع ۱۴ هزار و ۴۶۰ نفر در رشته پزشکی، یک هزار و ۳۲۲ نفر در رشته داروسازی و ۲ هزار و ۵۳ نفر در رشته دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۴ پذیرفته می شوند.