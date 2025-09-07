  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۲

حمایت قضایی از ۵۷ واحد تولیدی قم و بازگشت به‌کار ۶۵۷ کارگر

قم – رئیس کل دادگستری استان قم از بازگشت ۵۷ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به چرخه فعالیت و احیای اشتغال ۶۵۷ کارگر در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از تولید و صنعت استان اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، یکی از اولویت‌های دادگستری، پشتیبانی از صنعتگران و صیانت از حقوق کارگران است.

وی افزود: ورود مستقیم دادگستری به مشکلات واحدهای تولیدی باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های دچار رکود دوباره فعالیت خود را آغاز کنند و فرصت‌های شغلی از دست رفته برای صدها کارگر احیا شود.

رئیس کل دادگستری قم با تقدیر از همراهی استاندار و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: به منظور پیگیری دقیق مشکلات صنعت، یکی از معاونان دادگستری به صورت ویژه مأمور رسیدگی به مسائل کارخانجات شده است تا مشکلات این حوزه بدون معطلی برطرف شود.

موسوی تصریح کرد: دستگاه قضائی در کنار صنعتگران ایستاده و اجازه نخواهد داد چرخه تولید و اشتغال در قم متوقف شود. به گفته وی، همکاری هم‌افزای قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی، تضمینی برای تداوم فعالیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی صنعت استان خواهد بود.

