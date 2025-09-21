به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ایرانی در هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون دادستان، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با بیان اینکه رویکرد بخش خصوصی در مسائل کلان اقتصادی متفاوت از نگاههای حاکمیتی صرف است، اظهار کرد: برخلاف برداشت رایج، بخش خصوصی بهدنبال بهرهگیری از تفاوت قیمتهای دولتی و غیردولتی نیست، بلکه سالهاست ضرورت واقعیسازی قیمتها را مطالبه میکند.
وی خاطرنشان کرد: فعالان تولیدی کشور نیازمند ثبات و شفافیت در نرخ ارز و حاملهای انرژی هستند تا بتوانند با برنامهریزی دقیق به فعالیت بپردازند، نه اینکه هر روز با نرخهای متفاوت و دستوری برای بنزین و گازوئیل مواجه باشند.
ایرانی با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر اصلاح ساختار قیمتی کشور افزود: در حال حاضر قیمت واقعی حاملهای انرژی برای تولیدکننده بهمراتب بالاتر از نرخهای اعلامی است و سود یارانهها به دست تولید نمیرسد.
رئیس اتاق بازرگانی قم تصریح کرد: در صورت اصلاح قیمتی و حرکت به سمت نرخهای واقعی و جهانی، جابهجاییهای اقتصادی بهسوی روشهای بهینهتر همچون حملونقل ریلی هدایت خواهد شد، چرا که هزینههای حملونقل جادهای با افزایش نرخ سوخت به شدت بالا میرود.
ایرانی در ادامه، به افتتاح ایستگاه شهید نخعی و تلاشهای شرکت شهرکهای صنعتی برای ایجاد ایستگاه در شهرک سلفچگان اشاره کرد و گفت: این اقدامات گامهای مثبتی در جهت پیوند صنعت استان با شبکه حملونقل ریلی کشور است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با یادآوری محدودیتهای درآمدی و هزینهای برخی دستگاهها از جمله شرکت شهرکهای صنعتی قم و محرومیت پنهان استان به دلیل نزدیکی به پایتخت، خاطرنشان کرد: انتظار میرود مجموعه وزارت راه و راهآهن با تخصیص منابع و تسهیل روند اجرایی، عملیات احداث و بهرهبرداری این ایستگاه را تسریع کنند.
رئیس اتاق قم تأکید کرد: توسعه حملونقل ریلی در کنار سیاست واقعیسازی قیمتها، میتواند به کاهش هزینه تولید، افزایش رقابتپذیری واحدهای صنعتی و رونق صادرات استان بینجامد.
وی نقش این زیرساختها را در رشد اقتصاد ملی و تحقق سیاستهای پدافند غیرعامل نیز برجسته دانست و افزود: تجربه جهانی نشان داده که انتقال بار از جاده به ریل، صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف سوخت و کاهش تلفات انسانی و خسارات زیستمحیطی به همراه دارد.
