روزانه ۷ جلسه دادگاه در قم به‌صورت برخط برگزار می شود

قم- رئیس کل دادگستری قم گفت: روزانه شش تا هفت جلسه دادگاه در قم به‌صورت برخط برگزار می‌شود و این روند علاوه بر افزایش آشنایی عمومی با مراحل دادرسی، نقش بسزایی در آموزش دانشجویان حقوق دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به فرآیندهای دادرسی اظهار کرد: اجرای عدالت تنها در گرو صدور احکام نیست بلکه به نظارت عمومی، شفافیت و اعتمادسازی در میان مردم نیز وابسته است که در همین راستا دادگستری قم برای نخستین‌بار جلسات علنی دادگاه‌ها را به‌صورت زنده و آنلاین پخش می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ جلسه علنی دادگاه در این استان به‌صورت زنده پخش شده است و همه مردم از سراسر کشور می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به تماشای آن‌ها بپردازند و این اقدام، تحولی بنیادین در سازوکار اطلاع‌رسانی قضائی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده حرکت دستگاه قضا به سمت مردم‌محوری و شفافیت حداکثری است.

رئیس کل دادگستری قم افزود: روزانه شش تا هفت جلسه دادگاه به‌صورت برخط برگزار و منتشر می‌شود و این روند علاوه بر افزایش آشنایی عمومی با مراحل دادرسی، نقش بسزایی در آموزش دانشجویان حقوق، کارآموزان و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی دارد و عملاً به یک کلاس عملی دادرسی در سطح ملی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح موجب ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد، تصریح کرد: مردم وقتی روند رسیدگی را به‌طور مستقیم مشاهده کنند، به دقت و سلامت قضاوت‌ها بیش از پیش باور پیدا خواهند کرد و در عین حال قضات نیز با حساسیت و دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

موسوی با اشاره به برنامه‌های آینده دادگستری قم گفت: هدف ما این است که در گام‌های بعدی، مردم بتوانند بدون حضور فیزیکی و تنها با استفاده از تلفن همراه، به دادگاه متصل شوند و تمامی مراحل ثبت، پیگیری و بررسی پرونده‌های خود را از راه دور دنبال کنند. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، موجب کاهش حجم مراجعات حضوری و تسهیل خدمات‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: در صورت تحقق این برنامه، بسیاری از دعاوی و شکایات مردمی بدون نیاز به حضور مستقیم در دادگاه قابل پیگیری خواهد بود و همین امر سبب کاهش ازدحام در مجتمع‌های قضائی و بهبود کیفیت رسیدگی‌ها خواهد شد.

رئیس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: اجرای این طرح یک بعد مهم دیگر نیز دارد و آن، ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه است. مردم با مشاهده مستقیم روند رسیدگی به پرونده‌ها، علاوه بر درک بهتر قوانین و مقررات، نسبت به جایگاه قاضی، وکیل و دادستان شناخت واقعی‌تری پیدا می‌کنند که این امر خود عاملی بازدارنده در بروز بسیاری از تخلفات اجتماعی است.

