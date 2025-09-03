به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی عصر چهارشنبه در مراسم تحلیف بیش از ۱۸۰ وکیل مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن تأکید بر جایگاه والای عدالت و پیوند آن با ولایت، افزود: همزمانی مراسم تحلیف با آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، پیام عمیقی از پیوند عدالت و ولایت دارد.

وی با اشاره به جایگاه امام زمان (عج) به عنوان مظهر عدل الهی گفت: ما که خود را منتظران آن حضرت می‌دانیم، باید پیشقراولان عدالت و مجاهدان عرصه حق باشیم ونظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرچمدار این آرمان مقدس در عصر غیبت است‌.

رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه به نقش مکمل وکلاء و قضات در نظام قضایی اشاره کرد و افزود: قاضی داور عدالت است و وکیل هدایتگر اصحاب دعوا در مسیر قانون و این دو رکن، با همکاری سازنده می‌توانند کشتی عدالت را به ساحل امن برسانند.

وی تأکید کرد: وکلا نه تنها بر سر قرآن، بلکه بر سر وجدان خویش و در برابر مردم سوگند یاد کرده‌اند و مسؤولیت سنگینی بر دوش دارند. حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه وکلا باید نصیحت‌گزار موکلین خود باشند، افزود: بسیاری از اختلافات ریشه در سوءتفاهم، غرور کاذب و ناآگاهی به قانون دارد و وکیل با تبیین دقیق موازین قانونی می‌تواند طرفین را به سمت صلح، سازش و عقلانیت هدایت کند.

رئیس کل دادگستری استان قم نقش پیشگیرانه و مشورتی وکلا را در کاهش بار پرونده‌های قضایی برجسته دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز بر مشاوره حقوقی پیش از وقوع اختلاف، نه تنها دستگاه قضایی را یاری می‌دهد، بلکه به سلامت روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک شایانی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به سند تحول و تعالی قضایی تأکید کرد: تحقق اهداف این سند، از جمله پیشگیری از وقوع جرم، تسریع دادرسی و ارتقا کیفیت آرا، بدون مشارکت فعال همه اجزای نظام حقوقی به ویژه وکلا امکان‌پذیر نیست‌.

رئیس شورای قضایی قم به وکلا توصیه کرد که تنها ناظر و منتقد نباشند و افزود: اگر ایده یا راهکاری برای کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع دادرسی دارید یا روش‌هایی برای ترویج حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌شناسید، آن را بی‌درنگ با دادگستری استان در میان بگذارید.

وی همچنین بر بهره‌گیری از دانش روز و فناوری اطلاعات توسط وکلا برای اجرایی کردن سند تحول قضایی تأکید کرد و افزود: شفافیت، آموزش حقوق شهروندی و مشارکت خلاقانه شما می‌تواند به تحقق عدالت دسترسی‌پذیر کمک کند.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان با یادآوری جایگاه قم به عنوان شهر کریمه اهل بیت (س) و الگوی قضای اسلامی، از وکلا خواست، عزت و شرافت حرفه خود را پاس بدارید، مستقل بیندیشید، متعهد عمل کنید و عدالت را به عنوان رسالت، نه شغل، دنبال کنید.

وی ابراز امیدواری کرد که با توکل به خداوند متعال و تحت سرپرستی ولی عصر (عج) و منویات رهبر معظم انقلاب، گام‌های بلند و مؤثری در راستای تحقق عدالت برداشته شود.