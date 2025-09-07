به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء‌الله رئیسی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از اجرای طرح ماهی‌گیری مشارکتی به صورت پایلوت در استان‌های ساحلی خبر داد و گفت: این طرح به بهره‌برداران محلی امکان تصمیم‌گیری و دخالت در حفاظت از منابع را داده که با توجه به تجربه موفق سایر کشورها در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی، حفظ تنوع زیستی و ارتقای کیفیت محیط زیست خواهد شد.

وی افزود: این طرح برای نخستین بار در سواحل جنوبی و شمالی به اجرا در خواهد آمد و به موجب آن تمامی فرایندهای برداشت از منابع آبزی، حفاظت از منابع، کنترل و نظارت‌های لازم در حوزه بازسازی ذخایر به جامعه صیادی مربوطه سپرده شده و دولت تنها نقش حمایتی و پشتیبانی خواهد داشت.