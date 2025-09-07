آغاز برداشت میگو در گلستان؛ سایت گمیشان نمونه کشوری بدون بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جباری عصر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: برداشت میگو در استان گلستان آغاز شده است. میانگین وزن میگوهای برداشت شده بین ۱۲ تا ۱۸ گرم است و سایت گمیشان به دلیل رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی دامپزشکی و نبود بیماری، به عنوان یکی از سایتهای نمونه کشور شناخته شد.
جباری افزود: برای نخستین بار در این در مزارع سیستم اتوماتیک کنترل بیماری نصب شده است که به مدیریت بهتر مزارع کمک میکند. همچنین با تجهیز برخی مزارع به امکانات جدید و همکاری مستمر پرورشدهندگان، سلامت مزارع تضمین شده است.
وی ادامه داد: امسال بیش از دو هزار و ۱۲۰ هکتار زیر کشت میگو رفته و پیشبینی میشود تولید استان به چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار تن برسد.
وی خاطرنشان کرد: این صنعت حدود دو تا سه هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و در کنار آن ۹ مرکز فرآوری فعال در استان روزانه صدها نفر را به کار گرفتهاند.
جباری بازارهای هدف صادرات میگو گلستان را کشورهای روسیه، امارات، کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و مصر اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد تولید میگو استان به خارج از کشور صادر میشود که ارزآوری بالغ بر ۲۰ میلیون دلار برای کشور دارد.
برداشت میگو در گلستان تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و مسئولان امیدوارند با حفظ کیفیت و رعایت استانداردها، جایگاه استان را در بازارهای بینالمللی تقویت کنند.
