به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران امروز سهشنبه ۲۸ مرداد در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی با ارائه گزارشی از حوزه شیلات، بر ضرورت جذب سرمایهگذار در بخش شیلات تاکید و اعلام کرد: این سازمان فرصتهای متعددی برای سرمایهگذاری در استانهای ساحلی و غیرساحلی فراهم کرده است.
وی در جمع فعالان این حوزه با اشاره به توسعه زیرساختها اظهار کرد: ما در کنار افزایش تولید، حدود ۵۰ درصد ظرفیت قفسهای پرورش ماهی را گسترش دادیم و اکنون یکی از اولویتهای اصلی، جذب سرمایهگذار در پروژههای شیلاتی است.
رستمپور در همین حال بر افزایش تولید بچهماهی نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا، مراکز تکثیر بچهماهی طی چند ماه اخیر ۳ برابر شده است.
وی از مدیران استانهای غیرساحلی خواست فرصتهای سرمایهگذاری را در حوزه شیلات ایجاد کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، یکی از رویکردهای ما استفاده از گذر آبها و کاهش مصرف در عین بهرهبرداری بهینه است.
رئیس سازمان شیلات ایران به حوزه پرورش میگو اشاره کرد و گفت: ۱۸۰ هزار هکتار ظرفیت پرورش میگو در کشور وجود دارد و تنها در سطح نزدیک به ۱۶ هزار هکتار تولید میگو صورت میگیرد.
وی با بیان این که در سال گذشته ۴۵ هزار تن میگو در کشور تولید شد، پیشبینی کرد: با توجه به بیماریهای میگو امسال تولید این محصول به ۳۰ هزار تن برسد.
رستمپور، ساخت شناور صید بدون مجوز را از چالشهای بخش شیلات نام برد و ابراز کرد: با پیگیریهایی که انجام دادیم اکنون ساخت شناور بدون موافقت اصولی سازمان شیلات ایران انجام نخواهد شد.
وی درباره بازسازی ذخایر و حفاظت از آبزیان نیز گفت: بازسازی و حفاظت از ذخایر آبزیان بیشتر در آبهای شمال کشور انجام شده و اخیراً بازسازی ذخایر آبزیان آبهای جنوب نیز تقویت شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از اجرای طرح مدیریت صیدگاههای کشور خبر داد و تصریح کرد: هر استان طرح مدیریت صیدگاهی را در راستای حفاظت از بخش صید نوشته شده است.
