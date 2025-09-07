  1. اقتصاد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

توسعه شهرک‌های شیلاتی راهکاری برای اشتغالزایی و صادرات پایدار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بر توسعه شهرک‌های شیلاتی در سواحل جنوبی کشور در راستای اشتغال، تامین امنیت غذایی و صادرات پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بر توسعه شهرک‌های شیلاتی در سواحل جنوبی کشور تأکید کرد و گفت: این رویکرد نه‌تنها به تقویت امنیت غذایی از طریق تولید پروتئین سالم کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت ارزآوری کشور نیز خواهد بود.

وی افزود: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، به دنبال ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی کشور، ارتقای بهره‌وری و کیفیت محصولات شیلاتی و فراهم‌سازی اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی این رویکرد را در راستای تحقق سیاست توسعه اقتصاد دریامحور دانست و یادآور شد: ایران با برخورداری از دو خط ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دریامحور دارد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با حمایت سیاست‌گذاران و همکاری بخش خصوصی، در چشم‌انداز چندساله آینده، افزایش قابل توجه ظرفیت تولید شیلات دریایی در کشور تحقق یابد.

