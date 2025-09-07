نعمت الله حسین زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: عملیات اجرایی پروژه راه روستای شریکآباد با طول ۲ و نیم کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال با هدف دسترسی بهتر مردم چهار روستا به راههای مناسب و ایمن آغاز شد.
وی عملیات این پروژه را گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای منطقه جنوب کرمان دانست و افزود: با توجه به نگاه ویژه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته در کوتاهترین زمان ممکن شاهد اتمام پروژه مذکور خواهیم بود و مردم چندین روستا از نعمت یک راه مناسب و ایمن بهرهمند خواهند شد.
حسین زاده، با تاکید بر اینکه شهرستان فاریاب در بحث راه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: این شهرستان دو تا راه مواصلاتی مهم به استان هرمزگان و استان فارس دارد که نیازمند توجه جدی می باشد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه همچنین به شمال استان کرمان متصل می شوند و با تکمیل دو محور حرمه و زهمکان، شهرستان فاریاب و جنوب کرمان در آینده نزدیک از بن بست با توسعه راه ها خارج میشوند.
