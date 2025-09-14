پیشرفت عملیات اجرایی آسفالت تعریض محور جیرفت - بلوک - فاریاب

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله حسین‌زاده، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اجرای آسفالت تعریض محور مهم ارتباطی جیرفت به بلوک و فاریاب با هدف ارتقای ایمنی مسیر، کاهش تصادفات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه عملیات تعریض این محور با استفاده از آسفالت بیندر ۲۵-۰ و مطابق با استانداردهای فنی روز در حال انجام است، افزود: انتخاب این نوع آسفالت به دلیل مقاومت بالا و دوام بیشتر در شرایط اقلیمی منطقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه بخشی از طرح‌های اولویت دار راهداری در جنوب استان کرمان است، خاطرنشان کرد: محور جیرفت – بلوک – فاریاب با توجه به نقش استراتژیک در اتصال مراکز کشاورزی، صنعتی و گردشگری حوزه جنوب به شبکه اصلی جاده‌ای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

حسین زاده، ضمن تأکید بر تلاش برای اتمام پروژه در موعد مقرر به آثار مثبت آن اشاره کرد و گفت: پس از بهره‌برداری کامل پیش‌بینی می‌شود حجم ترافیک و حوادث رانندگی به علت افزایش عرض جاده و بهبود کیفیت سطح مسیر به حداقل برسد.

وی از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی همراهی مردم محلی و حمایت مسئولان شهرستان‌ها در پیشبرد عملیات تقدیر و عنوان کرد: پروژه‌های عمرانی تنها با اتحاد، همدلی و پیگیری جمعی می‌توانند به سرانجام برسند.