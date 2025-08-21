آغاز عملیات قیرپاشی تعریض محور جیرفت - بلوک - فاریاب

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حسینزاده، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تکمیل این محور از نخستین روزهای مسئولیت وی جزو اولویتهای اصلی بوده است، اظهار داشت: مردم منطقه سالها چشمانتظار بهسازی و تعریض این جاده پررفتوآمد بودند؛ مسیری که به دلیل حجم بالای تردد و وقوع تصادفات متعدد، همواره یکی از دغدغههای جدی مردم و مسئولان به شمار میرفت.
وی افزود: خوشبختانه امروز وعدهها در حال عملیاتی شدن است و این محور با جدیت در مسیر تکمیل قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کل این محور در دست انجام عملیات زیرسازی جهت تعریض است و روند اجرای پروژه بی وقفه ادامه دارد و طبق برنامهریزیها، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ کل مسیر تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان اعتبار این پروژه را ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بدون تردید بهرهبرداری کامل از این محور میتواند نقش بسزایی در کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی سفرها و تسهیل جابهجایی مردم و محصولات کشاورزی منطقه داشته باشد.
حسینزاده، در پایان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختها باید با فرهنگ صحیح رانندگی همراه باشد، اظهار داشت: در کنار اقدامات عمرانی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم ایمنی و هشداردهنده جادهای، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از حوادث دارد و انتظار میرود کاربران جادهای بیش از گذشته به این مهم توجه کنند.
