شتاب‌ گیری نهضت راه‌ سازی در جنوب کرمان؛ طوهان یک قدم تا آسفالت کامل

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حسین زاده، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدمات بیوقفه اداره کل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و نظارت میدانی در حوزه جنوب استان ادامه دارد و پروژههای راهسازی با هدف ارتقای ایمنی و توسعه شبکه ارتباطی روستاها در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد دسترسی پایدار برای روستاهای منطقه اظهار داشت: با تکمیل آسفالت راه روستای طوهان، روند تردد اهالی تسهیل شده و زمینه ارائه خدمات بهتر در حوزههایی همچون امداد و نجات، حملونقل محصولات کشاورزی و دسترسی دانشآموزان به مراکز آموزشی فراهم میشود.
حسین زاده، افزود: تلاش راهداران جنوب کرمان بر این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، پروژههای راه روستایی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب پیش برود تا بخش بیشتری از جامعه روستایی از نعمت راه مناسب بهرهمند شوند.
نظر شما