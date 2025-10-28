مدیرکل راهداری جنوب کرمان: عملیات آسفالت محور زهمکان به سرنی آغاز شد

نعمت‌اله حسین‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محور فاریاب به زهمکان و سرنی یکی از مسیرهای مهم و راهبردی جنوب کرمان است که تکمیل آن نقش بسزایی در توسعه و رفع بن‌بست ارتباطی این منطقه دارد و این پروژه که سال‌ها اهالی منطقه چشم‌انتظار آن بودند، اکنون با همت راهداری جنوب کرمان وارد مرحله اجرا شده است.

وی با بیان اینکه طول این محور ۵۷ کیلومتر است که تاکنون ۲۹ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است افزود: اکنون عملیات آسفالت ۴ کیلومتر دیگر از مسیر پس از اتمام زیرسازی آغاز شده است که این بخش از مسیر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان با بیان اینکه احداث همه محور در دستور کار قرار دارد، گفت: در دو قطعه پایانی مسیر نیز عملیات اجرایی با جدیت دنبال می‌شود و در قطعه‌ای به طول ۷ کیلومتر بیش از ۲۵۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری، ۲۵ هزار مترمکعب خاک‌ریزی و اجرای ۱۲ دستگاه ابنیه فنی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات بازگشایی مسیر احداث ۴۸ ابنیه فنی، ۸۶۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری و ۱۹۰ هزار مترمکعب خاک‌ریزی در دست اجرا است که با اتمام آن کل محور فاریاب به زهمکان و سرنی به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسین زاده، با اشاره به اهمیت این محور برای مردم منطقه گفت: با بهره‌برداری از این مسیر بیش از سه هزار خانوار در ۱۵ روستا و آبادی از نعمت راه آسفالته برخوردار می‌شوند و شهرستان فاریاب از بن‌بست خارج شده و به شهرستان ارزوئیه در شمال استان کرمان متصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما تنها ساخت جاده نیست، بلکه رونق اقتصادی رشد گردشگری و افزایش امید در دل مردم جنوب کرمان است، گفت: امروز احداث کل محور در حال انجام است و آینده روشنی در انتظار مردم منطقه خواهد بود.