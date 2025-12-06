  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۶

بارش برف در گردنه سربیژن ساردوئیه آغاز شد؛ رانندگان احتیاط کنند

جیرفت- مدیرکل راهداری جنوب کرمان، با اشاره به بارش پراکنده برف در گردنه‌های ساردوئیه اعلام کرد: نیروهای راهداری و ماشین‌آلات برف‌ روبی در این محور به‌ صورت کامل مستقر و در آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله حسین‌زاده، شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز بارش پراکنده برف و پیش‌بینی تداوم آن، مقادیر کافی شن و نمک در راهدارخانه‌ها تخلیه شده و راهداران در محورهای کوهستانی ساردوئیه فعال و آماده عملیات هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی رانندگان به هشدارهای جوی افزود: با نزدیک شدن به ساعات پایانی شب، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها افزایش می‌یابد و لغزندگی محورها تشدید خواهد شد.

حسین زاده، گفت: از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط کامل تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان بیان داشت: رانندگانی که ناچار به سفر هستند، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد نمایند.

وی عنوان کرد: راهداران ساردوئیه به‌صورت شبانه‌روزی در صحنه حاضرند و در صورت افزایش بارش، عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی بلافاصله اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان از مردم رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست جهت اطلاع از وضعیت جوی جاده‌ها پیش از سفر با تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل نمایند.

    • رضاطهماسبی IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 0
      پاسخ
      شما رو به مقدسات،نمک نباشین.برف آب میشه،شورش نکنین
    • رضاطهماسبی IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 0
      پاسخ
      ماسه بریزین نه نمک.بخدا طبیعت رو نابود میکنه نمک پاشی
    • معراج NL ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      خداراشکر خداکنه ۱متر بباره.شما بگو اصلا سیل بیاد ببره والله ما راضیم.همه چیز داره بخاطر نبود بارندگی نابودمیشه.مگه چقدر برف میباره که نمک بریزین.واسه این ۵سانت میشه جاروشون کرد😉
    • ایرانی IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا رو صد هزار بار شکر ان شاالله که تداوم داشته باشه امیدوارم انقدر برف و باران ⛈️ بیاد که همه جا آباد و سیراب بشه ولی لطفا خواهش میکنم نمک نریزید بابا ماسه که هست تازه شروع شده نزولات الهی کمی درک و منطق داشته باشید کارشناس مگه نیست تو این حیطه خدایا باز هم شکرت ولی لطفا کم نباشه

