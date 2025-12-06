بارش برف در گردنه سربیژن ساردوئیه آغاز شد؛ رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله حسین‌زاده، شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز بارش پراکنده برف و پیش‌بینی تداوم آن، مقادیر کافی شن و نمک در راهدارخانه‌ها تخلیه شده و راهداران در محورهای کوهستانی ساردوئیه فعال و آماده عملیات هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی رانندگان به هشدارهای جوی افزود: با نزدیک شدن به ساعات پایانی شب، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها افزایش می‌یابد و لغزندگی محورها تشدید خواهد شد.

حسین زاده، گفت: از رانندگان درخواست می‌شود با احتیاط کامل تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان بیان داشت: رانندگانی که ناچار به سفر هستند، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد نمایند.

وی عنوان کرد: راهداران ساردوئیه به‌صورت شبانه‌روزی در صحنه حاضرند و در صورت افزایش بارش، عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی بلافاصله اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان از مردم رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست جهت اطلاع از وضعیت جوی جاده‌ها پیش از سفر با تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل نمایند.