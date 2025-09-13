سید بهرام داورپناه شاعر جوان یاسوجی، درباره دومین کتاب خود «پیرزال» به خبرنگار مهر، گفت: این دومین کتاب من است. اولین کتاب من «بیست و یک فرسنگ تا عشق» بود که مجموعه‌غزل بود و انتشارات ایهام آن را در ایام نمایشگاه کتاب منتشر کرد. کتاب جدید من «پیرزال» است و مجموعه‌رباعی است. این کتاب را هم انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است.

داورپناه ادامه داد: من غزل و رباعی را از همان ابتدا که شعر را شروع کردم، در کنار هم پیش می‌بردم. جالب اینکه تکمیل شدن هردو کتاب هم‌زمان بود ولی ابتدا مجموعه‌غزلم منتشر شد و یکی دو روز است که مجموعه‌رباعی هم منتشر شده است.

وی افزود: من متولد ۱۳۸۴ و اهل استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج هستم. شعر را از هفده هجده سالگی شروع کردم و از همان زمان، هر وقت که زمان آزاد گیر بیاورم، شعر می‌نویسم و شعر می‌خوانم. برای نوشتن این کتاب، بسیاری از رباعی‌های معاصر را خواندم. شاید در دو سال اخیر، نزدیک هزار و پانصد رباعی معاصر را خوانده باشم؛ شاعرانی مثل خانم مهشید تجلیان، علی عطری، جلیل صفربیگی، ایرج زبردست و دیگر رباعی‌سرایان.

داورپناه درباره مجموعه‌رباعی‌اش، گفت: کتاب «پیرزال» ۵۴ رباعی دارد. زبان رباعی‌ها زبان معاصر است و سعی کردم زبان شعرها خیلی ساده و روان باشد. به همین دلیل از مضامین پیچیده استفاده نکرده‌ام. بیشتر رباعی‌ها عاشقانه است اما چند رباعی آئینی و اجتماعی هم در کتاب دارم. در این شعرها از ضرب‌المثل‌ها و تعابیر عامیانه زیاد استفاده کرده‌ام و فضای زبان و مضامین شعرها، مردم‌گرایانه است.

این شاعر در پایان گفت: رباعی‌ها تازه چاپ شده و هنوز کتاب به دست خودم نرسیده است، به همین خاطر بازخوردی دریافت نکرده‌ام. ولی درباره مجموعه‌غزلم بازخوردهای مثبت داشتم. امیدوارم مخاطبان رباعی‌هایم هم را هم بپسندند و دوست داشته باشند.