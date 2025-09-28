به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «با اهل انجمن» تجربهنگاری محافل شعر ایران در گفتگو با انجمنداران و انجمنیاران، به همت جواد محقق و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
جواد محقق، شاعر و پژوهشگر ادبی، در این کتاب با آن دسته از شاعران معاصر که تجربه انجمنداری داشتهاند به گفتوگو نشسته و تجربیات آنها را از محافل شعر ایران، منتشر کرده است. محمود اکرامیفر، اکبر اکسیر، مرتضی امیری اسفندقه، اسماعیل امینی، امیر برزگر، سعید بیابانکی، محمدعلی بهمنی، غزل تاجبخش، مصطفی رحماندوست، عباسعلی سپاهی یونسی، محمد سلمانی، محمدرضا سنگری، حمیدرضا شکارسری، مصطفی علیپور، ناصر فیض، علیرضا قزوه، محمدکاظم کاظمی، عبدالجبار کاکایی، محمدباقر کلاهی اهری، محمدعلی مجاهدی، مصطفی محدثی خراسانی، محمدحسین مهدوی و محمود اکبرزاده از شاعرانی هستند که در این کتاب به بیان تجربهها و خاطرات خود از محافل ادبی ایران پرداختهاند.
محقق در مقدمه خود با عنوان «کهنالگوهای مشارکت مردمی در عرصه ادبیات» درباره ضرورت تدوین کتاب «با اهل انجمن» نوشته است:
«گفتگوهای این کتاب چندان شعرآفرین و شاعرساز نیستند، اما اطلاعات و دیدگاهها و تجربههایی در آنهاست که برای همه دستاندرکاران این عرصه مفیدند؛ از شاعر و ناشر و منتقد و معلم و استاد ادبیات تا علاقهمندان به شعر و شاعری و انجمن داری. سؤالهای کلی در این گفتگوها مشترک است، اما پاسخها گاه متفاوت و گاهی مکمل و بعضاً متناقص! که محصول تجربههای زیسته مصاحبهشوندگان در بیش از نیمقرن فعالیت ادبی در جای جای ایران است.
در خلال گفتگوها از ثبت خاطرات غافل نشدیم، چون خاطره هر گفتگویی را زنده و زیسته میکند و عملیاتیبودن تجربههای گوینده را به بلوغ میرساند و گفتگوها را خواندنیتر میسازد و به دلیل روشنتر کردن گمگوشههای گذشته فرهنگی کشور ارزش تاریخ ادبیاتی متن را هم افزایش میدهد؛ به خصوص اگر حاوی نقد، اطلاعات کمیاب، تفاوت نگاه، و تجربههای منحصر به فرد هم باشد».
وی در بخشی دیگر از مقدمه خود اشاره کرده است:
«کتاب حاضر که گفتوگو با ٢٣ تن از مسئولان انجمنهای ادبی و معلمان شعر ایران در استانهای اصفهان، تهران، خراسان، قم، گیلان، هرمزگان و همدان را در بر دارد، تاریخچه و تجربههای انجمنهای متعددی را در شهرهای آستارا، اسفراین، اصفهان، ایلام، تهران، تبریز، تنکابن، دزفول، قم، گرمسار، لاهیجان، مشهد، هرمزگان، همدان و... در اختیار خواننده میگذارد و او را با فراز و فرودهای محافل گوناگون ادبی در ایران آشنا میکند و نامهای فراوانی رابه یاد میآورد و خاطرات تلخ و شیرینی از آنها را بازمیگوید و میکوشد تا دستینهای باشد برای همه علاقهمندان محافل ادبی».
کتاب «با اهل انجمن» در ۶۳۹ صفحه و با همکاری مشترک بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و انتشارات سوره مهر، منتشر شده است.
