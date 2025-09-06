تابوشکنی برای تجربه نوعی دیگر از غزل عاشقانه؛ دیگر وسواس ندارم!

سمیرا هوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدش «قطاری خسته از رفتن» گفت: این دومین کتاب من است. اولین کتاب من به نام «دیدار تو در خیال هم ساده نبود» سال ۹۸ منتشر شد. هر دو کتاب من مجموعه غزل است و هردو هم توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شده است.

هوری درباره کتاب اولش «دیدار تو در خیال هم ساده نبود»، گفت: این کتاب ۴۴ غزل دارد و گزیده‌ای از شعرهای سال ۸۸ تا ۹۸ بود. کتاب جدیدم هم گزیده‌ای از شعرهای سال ۹۸ تا زمستان ۱۴۰۳ است و ۵۴ غزل دارد.

وی درباره ویژگی‌های شعرش، گفت: نه فقط من، بلکه سبک شعری خیلی از غزل‌سرایان امروز طوری نیست که بتوان آنها را در چهارچوب‌های غزل عراقی و هندی و… تقسیم‌بندی کرد. انگار از یک جایی به بعد غزل مدرن آمد و خیلی از جوان‌ها به آن علاقه‌مند شدند و غزل مدرن نوشتند. اما درباره خودم باید بگویم شش سال پیش که کار اول من منتشر شد، من تازه از رشته ادبیات دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودم و آن زمان در کارگاه‌های شعر آقای مهدی فرجی شرکت می‌کردم. وقتی کار اولم منتشر شد، ذهنم هنوز ذهن دانشگاهی و کارگاهی بود و در غزل نوشتن وسواس زیادی داشتم؛ در کاربرد فنون و صنایع ادبی و غیره. ولی وقتی که چند سال گذشت، دچار تغییراتی در نگرشم به شعر و زندگی و… شدم.

هوری افزود: بر همین اساس، در شعرها و کتاب جدید انگار ذهنم رهاتر است و دیگر آن وسواس خودآگاهی را که داشتم و به صورت کارگاهی سعی می‌کردم شعر بنویسم، ندارم. حالا ذهنم راحت‌تر است و احساس می‌کنم در کتاب دوم به خودم بیشتر نزدیک شده‌ام. آن زبانی که می‌خواهم را پیدا کرده‌ام و راحت‌تر حرف می‌زنم. مانع دیگری که بعد از شش سال در کتاب دوم از بین رفت، توجهم به مضامین مختلف در شعر عاشقانه بود. من تا چند سال پیش فکر می‌کردم شعرم باید همیشه سرشار از احساسات لطیف و محبت‌آمیز و چیزهای مثبت باشد، ولی در کتاب دوم برای خودم تابوشکنی کردم و نوع دیگری از شعر عاشقانه را هم تجربه کردم. من فهمیدم الزاماً قرار نیست همه حس‌ها و شعرها مثبت باشد. بالاخره خشم و نفرت هم جزو احساسات طبیعی بشر است. اگر الآن می‌خواهی شعر بنویسی و از خشم و ناراحتی‌ات بگویی، ایرادی ندارد. با همین نگاه خودم را رها کردم و در کتاب حرف‌هایی زدم که از درون خودم برخواسته بود. به همین دلیل از کتاب دوم رضایت بیشتری دارم.

هوری درباره حال و هوای شعرهای کتاب «قطاری خسته از رفتن»، گفت: شعرها عاشقانه است. هم در کتاب اول و هم در کتاب جدیدم، شعرها عاشقانه است. با همین تفاوت که حالا غزل‌هایم به امیدواری و محبت‌آمیزی شعرهای سابق نیست و بین آنها غزل‌های منفی هم دارم. در این شعرها دیگر ناز معشوق را نمی‌کشم و به قول معروف یک مقدار هم خودم را تحویل گرفته‌ام. ولی کلیت شعرها عاشقانه است.

وی در پایان درباره بازخوردهایی که از مخاطبان گرفته، گفت: تا امروز واکنش‌هایی که گرفتم، خوب بوده است. خودم هم پیش‌بینی می‌کردم که مخاطبان و شاعران از کتاب جدیدم خوششان بیاید و نسبت به کتاب قبل، رضایت بیشتری داشته باشند. می‌گویند انگار در این کتاب راحت‌تر هستی و بیشتر به زبان و حال و هوا و نگرشی که خودت داری، نزدیک شده‌ای.