به گزارش خبرنگار مهر، «محفل شعر عاشقانه» به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و با حضور شاعران در باغ کتاب برگزار می‌شود.

در این برنامه شاعرانی چون ابراهیم اسماعیلی اراضی، علیرضا بدیع، حسین دهلوی، ریحانه رسول‌زاده، امید روزبه، حمیدرضا شکارسری، امید صباغ نو، غلامرضا طریقی، لیلا کردبچه و سعید مبشر حضور داشته و شعرخوانی می‌کنند.

برنامه مورد اشاره روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در باغ کتاب تهران به نشانی میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، خروجی کتابخانه ملی، مجموعه باغ کتاب تهران، سالن شماره هشت، پردیس سینمایی، برگزار می‌شود.