کاهش چشمگیر ورود گردشگر به کشور پس از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ظهر امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در نشست خبری با موضوع گردشگری سلامت حضور پیدا کرد و گفت: ارائه خدمات گردشگری سلامت باید از لحظه پذیرش بیمار تا پایان درمان با نظم و هماهنگی پیش برود. نقطه کانونی این خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار دارد. همچنین وزارت امور خارجه مأموریت یافته است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، ظرفیت‌های بین‌المللی را فعال کرده و برای کشورهای هدف رایزن گردشگری سلامت تعیین کند؛ مشابه رایزن‌های فرهنگی و اقتصادی که هم‌اکنون فعالیت دارند.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت، تمامی داده‌ها به‌صورت شفاف ثبت خواهد شد؛ از زمان ورود بیمار تا نوع خدمات و وضعیت پس از ترخیص. این شفافیت موجب اعتمادسازی، اعتباربخشی و برندسازی گردشگری سلامت ایران می‌شود و می‌تواند بازاریابی در سطح بین‌المللی را متحول کند. تقسیم وظایف در حوزه تبلیغ، بازاریابی و پذیرش بیماران خارجی نیز به‌طور کامل مشخص شده و سامانه جدید بستری برای پیگیری شفاف و مستند فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها، در فروردین ۱۴۰۴ تعداد گردشگران ورودی به ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است. این روند در اردیبهشت با رشد ۱۴/۴ درصدی ادامه یافت، اما هم‌زمان با آغاز بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای، کاهش شدیدی به ثبت رسید؛ به‌طوری‌که در خرداد با افت ۵۲ درصدی، تیر ۴۲ درصد و مرداد ۲۲ درصد مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود در شهریور آمارها به نقطه صفر برسد.

وی افزود: بازگشت صنعت گردشگری به شرایط عادی، برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، فرایندی زمان‌بر است و دست‌کم شش تا هفت ماه طول می‌کشد. با این حال، دو حوزه زیارت و سلامت در زمان بحران کمترین میزان آسیب‌پذیری را دارند. به‌عنوان نمونه، روزانه سه تا چهار هزار نفر تنها در منطقه اروند آبادان برای دریافت خدمات درمانی وارد کشور می‌شوند.

محسنی‌بندپی تأکید کرد: انسجام داده‌ها، برندسازی، بازاریابی بین‌المللی و تقویت نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف می‌تواند مسیر توسعه گردشگری سلامت را هموار سازد. این حوزه در کنار گردشگری زیارتی، ظرفیت ویژه‌ای برای ارزآوری و تثبیت جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی دارد.

محسنی بندپی اعلام‌کرد: با وجود ضرورت فراهم کردن اوقات فراغت برای شهروندان و ایجاد فرصتی برای تجدید قوا، بررسی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که کشور ما به‌صورت پایدار از نظر امنیت و تصویر بین‌المللی وضعیت مطلوب نداشته است. مثلا در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شدند، در حالی که در سال ۱۳۹۲ و همزمان با شیوع کرونا، حادثه‌ای برای یک تبعه آذربایجانی رخ داد و تنها ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از آذربایجان به ایران سفر کردند. این آمار نشان می‌دهد که نبود امنیت پایدار و تصویر منفی از کشور، بر گردشگری اثر مستقیم داشته است.

محسنی بندپی گفت: در سال ۱۴۰۳ نیز تعداد گردشگران ورودی به ایران ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر ثبت شد، اما بحران‌های منطقه‌ای و جنگ‌ها مانند جنگ ۱۲ روزه، تاثیر منفی بر جذب گردشگر گذاشت. از سوی دیگر، ضعف تبلیغات گردشگری نیز عامل محدودکننده بوده است؛ هزینه تبلیغات به ازای هر گردشگر در ایران حدود ۳۰ سنت است، در حالی که این رقم در ترکیه بیش از ۱۰ دلار است.

محسنی بند پی بیان کرد: رای توسعه گردشگری، باید چند راهبرد اساسی دنبال شود. اولین اقدام، ارتقای جایگاه گردشگری در سیاست‌گذاری‌های کشور است. گردشگری علاوه بر نقش اقتصادی، اشتغال‌زایی، ارزآوری و ارتقای سلامت، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد. ثبت اثر خرم‌آبادی در استان لرستان به عنوان بیست و نهمین اثر جهانی یونسکو، نمونه‌ای از ظرفیت هویت‌ساز گردشگری است که شور و نشاط را در منطقه ایجاد کرده است.

وی تصریح‌کرد: سازمان جهانی بهداشت نیز ایران را به دلیل ظرفیت‌های طبیعی، سلامت، بوم‌گردی و میراث فرهنگی در فهرست ۲۰ کشور برتر گردش‌پذیر دنیا قرار داده است، این شناخت جهانی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت و پایدار در کشور فراهم می‌کند.

محسنی بند پی اذعان کرد: ایران میزبان نشست‌های مهم گردشگری سلامت کشورهای عضو در همدان و تهران بوده و این رویدادها با استقبال گسترده همراه بوده است. ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری شهری پایدار، آثار طبیعی و فرهنگی، سلامت دندان‌پزشکی، پیوند کبد و درمان ناباروری، جایگاه ایران را در میان ۱۰ کشور برتر دنیا تثبیت کرده است. این اقدامات و توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر بین‌المللی و معرفی قابلیت‌های واقعی ایران ایفا کند. استمرار این برنامه‌ها و تبلیغات هدفمند، راهبرد کلیدی برای ارتقای جایگاه ایران در گردشگری جهانی است.