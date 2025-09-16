ایران میزبان بیماران بین المللی در کمپین «نسیم رحمت»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، کمپین «نسیم رحمت» یک ابتکار انسان‌دوستانه در حوزه گردشگری سلامت است که با هدف ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به بیماران بین‌المللی، در ایام ماه مبارک ربیع‌الاول ۱۴۴۸ (مصادف با ۲۲ مرداد لغایت ۲۲ شهریور ۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این کمپین با مشارکت بیمارستان‌ها، پزشکان، شرکت‌های گردشگری سلامت و نهادهای عمومی و مردمی به اجرا درمی‌آید و در راستای ارتقا دیپلماسی سلامت و تقویت برند خدمات درمانی ایران طراحی شده است.

مجید زنگویی، دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در نشست خبری کمپین بین‌المللی «نسیم رحمت» که در عمارت بلدیه برگزار شد، با اشاره به برگزاری کمپین نسیم رحمت، گفت: نیازمند انسجام داخلی بودیم که باعث موفقیت در این امر است؛ اکنون زمان انجام اقدامات عملیاتی است و فرصت یک ماهه ربیع‌الاول سال آینده ۱۴۰۵ برای بیماران اقصی نقاط دنیا است که خدمات درمانی با کیفیت را با قیمت مناسب در ایران دریافت کنند.

وی افزود: ایران به دلیل تمدن بالا و پزشکان حرفه‌ای و حس انسان دوستی لایق اجرای این برنامه است.

در ادامه مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: محصولات ما در ایران در وضعیت‌های رقابتی جهانی موضوعی حائز اهمیت است و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که حتی در شرایط بی‌ثباتی و جنگ نیز، دو محصول گردشگری یعنی زیارت و سلامت کمتر آسیب‌پذیر بوده‌اند.

به گفته وی؛ به همین دلیل باید به دنبال بهبود کیفیت تجربه بیمار خارجی باشیم، چرا که مشکلاتی در این مسیر وجود دارد، اما ما باور و اعتماد داریم به توانمندی‌های کشور است.

وی افزود: ایران می‌تواند به‌راحتی با کشورهایی همچون امارات، عمان و تایلند رقابت کند و شرایط را تا حدودی مناسب سازد و این اتفاق در ارتباط مستقیم با شعار گردشگری سال ۲۰۲۶ خواهد بود. به نظر می‌رسد در بخش هماهنگی و فرآیند اجرا، باید همبسته‌تر و منسجم‌تر عمل کنیم تا فعالیت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

شجاعی تصریح کرد: با حضور وزارت بهداشت و همراهی عزیزان، جمهوری اسلامی ایران با معیار و شاخصی مشخص در بازارهای هدف ورود خواهد کرد و اعزام‌ها به بغداد و کربلا نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی همچنین ضمن قدردانی از همکاری دولت و بخش خصوصی، تأکید کرد: ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور می‌تواند بسیار جذاب و مؤثر در توسعه گردشگری سلامت باشد.

بیمار خارجی می‌تواند سفیر فرهنگی باشد

در ادامه نشست؛ میثم فرج‌الهی، دستیار شهردار و دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان مردم‌نهاد و خانواده‌محور شهرداری تهران گفت: گردشگری سلامت باید با رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان به حوزه گردشگری سلامت ورود کند، چرا که کشور چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان ندارد.

به گفته وی، ایران در هر دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این حوزه مزیت‌های جدی دارد؛ از نیروی انسانی متخصص و پزشکان توانمند گرفته تا بیمارستان‌ها، سیستم حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است.

وی افزود: هر بیمار خارجی که برای درمان وارد کشور می‌شود، می‌تواند به عنوان سفیری برای معرفی جذابیت‌ها و عظمت ایران عمل کند و فرهنگ میزبانی مردم کشور نیز ظرفیت بزرگی برای تقویت گردشگری سلامت است.

فرج‌الهی تأکید کرد: شهرداری تهران قصد دارد حلقه واسطی میان بخش خصوصی، استارتاپ‌ها، فعالان حوزه سلامت و نهادهای حاکمیتی باشد تا زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل، فرهنگ‌سازی و رسانه‌های شهرداری در خدمت ارتقای این بخش قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: یک حاکمیت زمانی توانمند خواهد بود که بخش خصوصی در کنار آن توانمند شود؛ از این رو همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت خارجه و سایر دستگاه‌ها برای توسعه گردشگری سلامت ضروری است.

حسن محمودی مدیرکل درمان‌های خارجی جمعیت هلال‌احمر نیز گفت: از نظر ساختاری در حوزه‌های توانبخشی و فعالیت خارج از کشور، بهداشت و بحث‌های مقابله با حوادث، به عنوان نهادی فعال در داخل و خارج کشور شناخته می‌شویم.

وی افزود: هلال احمر در آفریقا نیز خدمات سلامت ارائه می‌دهد و ظرفیتی است که می‌توان از آن برای انتقال بیمار به داخل کشور استفاده کنیم و توانمندی‌ها را افزایش دهیم.

ظرفیت‌های هلال‌احمر در گردشگری سلامت

مدیرکل درمان‌های خارجی جمعیت هلال‌احمر گفت: هلال‌احمر به‌عنوان عضو شورای حکام فدراسیون بین‌المللی صلیب و هلال‌احمر در حوزه درمان، توانبخشی، بهداشت و مقابله با حوادث در داخل و خارج کشور فعال است.

وی افزود: بیمارستان هلال‌احمر در دوبی با سابقه بیش از ۵۰ سال، ظرفیت مهمی برای جذب بیماران خارجی و توسعه گردشگری سلامت ایران به شمار می‌رود.

محمودی ادامه داد: هلال‌احمر هم‌اکنون در شش کشور آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی از جمله افغانستان و ارمنستان فعالیت مشترک با وزارتخانه‌های بهداشت دارد که می‌تواند زمینه انتقال بیماران به ایران را فراهم کند.

سلامت، محور تحول فرهنگی و گردشگری

حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تأکید بر تحول بزرگ کشور در حوزه سلامت گفت: در حالی که تنها چند دهه پیش حتی در ارائه خدمات اولیه درمانی با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم، امروز ایران به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار در حوزه سلامت و درمان تبدیل شده است.

وی افزود: این تحول نه تنها دستاوردی فنی، بلکه حرکتی فرهنگی است که باید به افکار عمومی و جامعه جهانی معرفی شود.

صاحب با اشاره به جایگاه تهران گفت: مدیریت شهری پایتخت به‌عنوان «پایتخت جهان اسلام» می‌تواند الگویی در حوزه سلامت، زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری سلامت ارائه دهد. شهرداری تهران نیز تمام‌قد در این عرصه حضور دارد و نقش خود را در توسعه سلامت و ارتقای جایگاه فرهنگی ایفا خواهد کرد.