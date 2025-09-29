به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور با اشاره به اهمیت روزافزون گردشگری سلامت در اقتصاد ملی و بین‌المللی گفت: گردشگری سلامت یکی از اولویت‌های راهبردی ما در برنامه‌های آتی است و معاونت گردشگری با هدف‌گذاری مشخص به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل‌گری در قوانین و ارتقای سطح خدمات برای جذب گردشگران سلامت از کشورهای منطقه و فراتر از آن است.

وی افزود: ایران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های پزشکی پیشرفته، متخصصان برجسته و همچنین منابع طبیعی درمانی مانند چشمه‌های آب‌گرم و اقلیم متنوع، می‌تواند به قطب مهم گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود. بر این اساس، برنامه‌ریزی ما در معاونت بر سه محور اصلی استانداردسازی خدمات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با جذب گردشگر متمرکز شده است.

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به حوزه گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: امروز رقابت جهانی در این حوزه بسیار فشرده است و کشورهایی موفق هستند که علاوه بر برخورداری از زیرساخت‌های درمانی مناسب، بتوانند خدمات خود را به شکل هوشمند و شفاف در دسترس گردشگران قرار دهند. ما نیز به همین منظور پروژه‌هایی در زمینه دیجیتالی‌سازی فرایندها و ایجاد سامانه‌های یکپارچه معرفی خدمات گردشگری سلامت در دستور کار داریم.

معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز تندرستی می‌تواند شتاب‌دهنده مسیر توسعه گردشگری سلامت در ایران باشد. ما در معاونت گردشگری وظیفه داریم با تسهیل مقررات و ایجاد مشوق‌ها، زمینه این سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کنیم.

وی در ادامه به اهمیت آموزش و ارتقای سطح خدمات نیروی انسانی در این بخش اشاره کرد و افزود: تجربه گردشگر سلامت تنها به درمان محدود نمی‌شود؛ از لحظه ورود تا بازگشت، کیفیت خدمات اقامتی، حمل‌ونقل، راهنمایی و حتی تغذیه در شکل‌گیری رضایت او مؤثر است. به همین دلیل، معاونت گردشگری در حال تدوین بسته‌های آموزشی مشترک با وزارت بهداشت و سازمان‌های تخصصی برای ارتقای مهارت نیروی انسانی فعال در این بخش است.

محسنی بندپی با ترسیم چشم‌اندازی از آینده این حوزه گفت: هدف ما این است که طی پنج سال آینده، ایران به یکی از پنج مقصد برتر گردشگری سلامت در منطقه غرب آسیا تبدیل شود. این هدف با همکاری بین‌دستگاهی، حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دست‌یافتنی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: گردشگری سلامت نه تنها به ارزآوری و رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود دیپلماسی عمومی کشور نیز یاری رساند. ما با جذب گردشگران سلامت، چهره‌ای مثبت از توانمندی‌های علمی، پزشکی و فرهنگی ایران به جهانیان معرفی خواهیم کرد.