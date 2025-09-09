  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۳

محسنی بندپی: با وجود تبلیغات منفی، گردشگری سلامت ایران نفس می‌کشد

محسنی بندپی: با وجود تبلیغات منفی، گردشگری سلامت ایران نفس می‌کشد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: همزمان با تشدید تنش‌ها و تبلیغات منفی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا گردشگری سلامت ایران درحال رونق گرفتن است.

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر روی صنعت گردشگری سلامت گفت: صنعت گردشگری ایران در سال ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر شرایط منطقه‌ای و جنگ، با نوسانات جدی مواجه شد، اما با حال در فروردین ۱۴۰۴ تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴۸/۵ درصد افزایش داشته است. این روند در اردیبهشت نیز که زمزمه جنگ بود صنعت گردشگری با رشد ۱۴/۴ درصدی مواجه و ثبت شد.

وی ادامه داد: همزمان با تشدید تنش‌ها و تبلیغات منفی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا، این روند سیر نزولی پیدا کرد و در خرداد ۱۴۰۴ آمار ورود گردشگران خارجی با کاهش ۵۲ درصدی همراه بود. تیرماه نیز افت ۴۲ درصدی و مرداد کاهش ۲۲ درصدی ثبت شد؛ هرچند جنگ تأثیر نامطلوبی بر گردشگری خارجی ایران داشته، اما نشانه‌هایی از بهبود وضعیت در شهریور ماه مشاهده می‌شود و ورند رونق گرفتن گردشگری سلامت نیز ادامه دارد.

محسنی بندپی در رابطه با برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی برای جذب گردشگر، اذعان کرد: با وجود تبلیغات منفی و تصویرسازی غلط علیه ایران، برنامه‌های متعددی برای جذب گردشگر در حال اجراست. این برنامه‌ها شامل توسعه گردشگری زیارت، گردشگری سلامت، گردشگری تفریحی و همچنین تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، حوزه تمدنی نوروز و کشورهای بزرگی مانند هند، چین و روسیه است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم برای بازگشت رونق به صنعت گردشگری، لغو روادید با برخی کشورهاست که در دستور کار قرار گرفته و وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی در این زمینه داشته و امید است با اجرای این سیاست‌ها، ایران بتواند بار دیگر جایگاه خود را در عرصه گردشگری بین‌المللی بازیابد.

کد خبر 6582758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها