انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر روی صنعت گردشگری سلامت گفت: صنعت گردشگری ایران در سال ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر شرایط منطقه‌ای و جنگ، با نوسانات جدی مواجه شد، اما با حال در فروردین ۱۴۰۴ تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴۸/۵ درصد افزایش داشته است. این روند در اردیبهشت نیز که زمزمه جنگ بود صنعت گردشگری با رشد ۱۴/۴ درصدی مواجه و ثبت شد.

وی ادامه داد: همزمان با تشدید تنش‌ها و تبلیغات منفی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا، این روند سیر نزولی پیدا کرد و در خرداد ۱۴۰۴ آمار ورود گردشگران خارجی با کاهش ۵۲ درصدی همراه بود. تیرماه نیز افت ۴۲ درصدی و مرداد کاهش ۲۲ درصدی ثبت شد؛ هرچند جنگ تأثیر نامطلوبی بر گردشگری خارجی ایران داشته، اما نشانه‌هایی از بهبود وضعیت در شهریور ماه مشاهده می‌شود و ورند رونق گرفتن گردشگری سلامت نیز ادامه دارد.

محسنی بندپی در رابطه با برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی برای جذب گردشگر، اذعان کرد: با وجود تبلیغات منفی و تصویرسازی غلط علیه ایران، برنامه‌های متعددی برای جذب گردشگر در حال اجراست. این برنامه‌ها شامل توسعه گردشگری زیارت، گردشگری سلامت، گردشگری تفریحی و همچنین تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، حوزه تمدنی نوروز و کشورهای بزرگی مانند هند، چین و روسیه است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم برای بازگشت رونق به صنعت گردشگری، لغو روادید با برخی کشورهاست که در دستور کار قرار گرفته و وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی در این زمینه داشته و امید است با اجرای این سیاست‌ها، ایران بتواند بار دیگر جایگاه خود را در عرصه گردشگری بین‌المللی بازیابد.