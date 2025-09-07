سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی رونمایی شد

به گزارش خبرگزار مهر، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده مؤمن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان قضائی برگزار شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم، اظهار کرد: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی مردم به این خدمات از تأکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قضائی بوده است، عنوان کرد: در سند تحول قضائی نیز تأکیدات ویژه‌ای برای دسترسی مردم به خدمات نوین قضائی شده است. در بند (خ) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه قضائی در زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی تعریف شده است. در همین راستا در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: امروز قوه قضائیه خدمات ۲۴ ساعته دارد و به لطف فناوری‌های نوین در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در هر پهنه جغرافیایی خدمات قضائی به مردم ارائه می‌دهد. همه مردم ایران حتی ایرانیان خارج از کشور در هر ساعت از شبانه‌روز و در هرکجای کره خاکی می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

کاظمی‌فرد در ادامه از ثبت ۹۶ درصد از ابلاغ‌ها در دستگاه قضائی به صورت الکترونیک خبر داد و یادآور شد: حدود ۳۱ درصد از ثبت‌نام‌ها در سامانه ثنا از طریق خودکاربری ثبت می‌شود؛ یعنی افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل این ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه نیز صادر شده که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری ثبت شده است. برنامه دستگاه قضائی این است که خدمات متنوعی را از طریق این سامانه‌ها به مردم ارائه کند.

وی تصریح کرد: امروز مردم با این خدمات می‌توانند از منزل پرونده قضائی خود را پیگیری کنند و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست. برای شفافیت فعالیت‌های وکلا نیز قراردادهای بین وکلا و موکلین در سامانه ثبت می‌شود. در همین راستا سالانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل ثبت می‌شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در معاملات نیز سامانه اعتبار معاملاتی با ۱۱ ویژگی منحصربه‌فرد راه‌اندازی شده است. این سامانه در اختیار سکوهای بخش خصوصی و سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز قرار گرفته است و اگر شخصی ممنوع المعامله باشد در زمان عقد قرارداد در سامانه قابل رؤیت است و طرفین معامله و مشاوران املاک از آن مطلع می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار وکیل در کشور اقدامات مربوط به موکلین خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر این وکلا بخواهند درخواست شخصی ثبت کنند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کنند. از این پس گزینه اشخاص دارای دانش حقوقی در سامانه عدل ایران اضافه می‌شود و وکلا و قضات می‌توانند درخواست‌ها و شکواییه‌های شخصی خود را در آنجا ثبت کنند. در گام اول دسترسی به این بخش در اختیار بیش از ۲۰۰ هزار نفر قضات و وکلا قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی به اساتید حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، داوران، نمایندگان حقوقی ادارات، کارشناسان رسمی و … دسترسی داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، لوایح، دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و سایر امور مربوطه خود را در بستر این سامانه انجام دهند. برای سایر مردم نیز با توجه به اینکه ساده‌سازی برخی فرآیندها نیاز است که انجام شود در آینده زیرساخت مناسبی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم به خدمات قضائی رونمایی خواهد شد.

هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضائی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه نیز در این مراسم، گفت: در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی و قضائی یکی از اهداف سند تحول قضائی است و انصافاً در این زمینه اقدامات مطلوبی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به انجام رسیده است.