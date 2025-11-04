افزوده شدن امکان اعلام شماره شبا در سامانه ثنا برای استرداد وجه

به گزارش خبرنگار مهر، خدمت جدیدی تحت عنوان اعلام شماره شبا ثبتشده در ثنا جهت استرداد وجه و واریز محکومبه به میز خدمت خودکاربری لایحه الکترونیک در سامانه خدمات قضائی My.adliran.ir افزوده شد.
این لایحه الکترونیکی که بهعنوان شصت و هفتمین خدمت در بخش خودکاربری سامانه عدلایران معرفی شده، امکان ثبت و اعلام شماره شبا بانکی برای دریافت وجوه مربوط به پروندههای قضائی را برای کاربران فراهم میکند.
با استفاده از این قابلیت، شماره شبا ثبتشده در سامانه ثنا توسط شعبه مربوطه برای واریز وجه مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، امکان ارسال غیرحضوری درخواست برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از طریق این سامانه مهیا شده است.
ارسال این لایحه بهصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا پیوست فیزیکی، از طریق متنهای آماده در سیستم ممکن است.
بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، این خدمت جدید در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضائی و کاهش نیاز به حضور فیزیکی شهروندان در دفاتر و مراجع قضائی راهاندازی شده است.
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