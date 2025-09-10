به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان «خودکاربری دارندگان دانش حقوقی» به آدرس: https://judlegalperson.adliran.ir امکان طرح شکایت و درخواست‌های قضایی بدون مراجعه حضوری را برای اشخاص دارای دانش حقوقی فراهم کرده است.

اهداف سامانه چیست؟

تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات به دارندگان دانش حقوقی شامل دانش‌آموختگان و اساتید حقوق و فقه، طلاب، حوزه‌های علمیه، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج، و نمایندگان حقوقی، خدمات فعال در مرحله نخست شامل ثبت شکوائیه، اظهارنامه و لایحه، ثبت دادخواست بدوی و تجدیدنظر، اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از اهداف سامانه است. همچنین افزایش گستره خدمات و امکان استفاده سایر گروه‌های دارای دانش حقوقی در مراحل بعدی قرار دارد.

کمال رئوف، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سامانه خودکاربری دانش حقوقی گفت: پیش از این، حتی اگر فرد دارای دانش حقوقی بود و توانایی تهیه شکوائیه، دادخواست یا لوایح را داشت، باز هم برای ثبت آن‌ها مجبور بود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. این موضوع یک محدودیت مهم برای وکلا و قضات محسوب می‌شد.

تفاوت سامانه وکلا و خودکاربری جدید

رئوف افزود: وکلا سال‌هاست که از سامانه خدمات قضایی برای انجام امور موکلین خود بهره‌مند هستند؛ یعنی می‌توانند از جانب موکل دادخواست یا شکوائیه ثبت کنند، لوایح بفرستند و اوراق قضایی را دریافت نمایند. اما اگر یک وکیل قصد داشت برای موضوعات شخصی خود (مثلاً شکایت از کلاهبرداری، دفاع از خود در پرونده‌ای یا مطالبه طلب شخصی) اقدام کند، ناچار بود حضوری به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. همین محدودیت برای قضات هم وجود داشت.

تغییر بزرگ برای وکلا و قضات

وی ادامه داد: اکنون با راه‌اندازی بخش خودکاربری دارندگان دانش حقوقی، وکلا، قضات و نمایندگان حقوقی می‌توانند برای خودشان اقدام کنند؛ از ثبت شکوائیه و دادخواست گرفته تا ارسال لوایح و اظهارنامه. حتی قضاتی که مطالبه‌ای از دستگاه‌ها دارند یا قصد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

گسترش تدریجی دامنه کاربران

این وکیل دادگستری تأکید کرد: در حال حاضر این خدمت برای قضات، وکلا و نمایندگان حقوقی فعال شده است. به مرور، مدیران عامل شرکت‌ها، نمایندگان حقوقی سازمان‌ها، اساتید دانشگاه و سایر دارندگان دانش حقوقی هم می‌توانند پس از احراز هویت و تأیید، از این سامانه استفاده کنند.