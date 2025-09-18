امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی از طریق سامانه عدل ایران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه یکپارچه قضایی عدل ایران (My.adliran.ir) میزخدمت جدیدی را راه‌اندازی کرده که به شهروندان امکان می‌دهد اظهارنامه‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارسال کنند.

بر اساس اعلام این سامانه، هزینه ارسال اظهارنامه تنها ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ ریال (معادل ۲۰ درصد هزینه معمول دفاتر خدمات قضایی) است و نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد.

از مزایای این خدمت می‌توان به مخاطب‌یابی خودکار، ارائه ۱۱ موضوع آماده برای اظهارنامه، نمایش متن‌های پیشنهادی استاندارد، مدیریت و پیگیری آنلاین اظهارنامه‌ها و دریافت پیامک تأیید حاوی شماره رهگیری اشاره کرد.

برای استفاده از این خدمت، مخاطب باید در سامانه ثبت‌نام کرده و اطلاعات دقیق را وارد کند یعنی حتی بدون داشتن کد ملی اظهارشونده می‌توان در این سامانه مخاطب یابی کرد و اظهار نامه فرستاد. در صورت نبود مخاطب در ثنا، ارسال اظهارنامه امکان‌پذیر نخواهد بود.

این خدمت گامی مهم در راستای دیجیتالی‌سازی خدمات قضایی و کاهش هزینه و زمان شهروندان است.