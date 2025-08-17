انتشار نماهنگ «یاران حسین (ع)» با محوریت محرم و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «یاران حسین (ع)» به تهیهکنندگی علی گلشاهی و تولید مرکز هنری رسانهای نهضت و مرکز موسیقی مأوا، با همراهی گروههای سرود رایهالزهرا، عاشقان ولایت تهران، شمیم ولایت و میثاق یزد، توسط مؤسسه آب و آینه منتشر شد. این اثر که با محوریت ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) تولید شده با نگاهی نو به پیوند این عزاداریها با حماسه مقاومت مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده پرداخته است.
شعر این نماهنگ، سروده قاسم صرافان با الهام از سبک مداحیهای سنتی یزد و با حال و هوای حماسی تدوین شده و به گفته کارشناسان شعر، از کیفیت بالایی برخوردار است. در این اثر، داستانی از گروهی از نوجوانان روایت میشود که پس از شهادت مداح و مسئول هیئت خود، تصمیم میگیرند علم عزای حسینی را برافراشته نگه دارند و مراسم را در خانه خانواده شهید برگزار میکنند. این ایده با شعار «برخیز علم بردار» در شعر و تصویر نماهنگ به زیبایی گره خورده است.
انتخاب ملودی و سبک کار نیز با دقت انجام شده تا با حفظ فضای سنتی و حماسی مداحیهای یزدی، پیامی متناسب با حال و هوای محرم و مقاومت منتقل کند. تصاویر این نماهنگ با کارگردانی اسماعیل معنوی، بهگونهای طراحی شده که نهتنها عزاداری محرم را به تصویر میکشد، بلکه با مسائل روز جامعه و حماسههای معاصر پیوند برقرار کرده و همین امر باعث استقبال میلیونی مخاطبان در فضای مجازی و پخش گسترده در شبکههای تلویزیونی شده است.
طراح و اجرای نور این اثر بر عهده سید خلیل موسوی عکاس خبرگزاری مهر بود.
