قالیباف: پیگیر اجرای قانون شفافیت از سوی سه قوه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: یکی از مصوبات بسیار خوب مجلس یازدهم، قانون شفافیت بود که دستگاه‌ها باید هر ۶ ماه یک بار گزارشی در این مورد به مجلس ارائه دهند.

وی اظهار کرد: طبق قانون، باید گزارش دستگاه‌ها در عمل به قانون شفافیت به کمیسیون شوراها ارائه شود که بنده این موضوع را از رئیس این کمیسیون پیگیری کردم که گفت کمیسیون با سه قوه مکاتبه کرده است، اما هیچ کدام از سه قوه تاکنون گزارشی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از مجلس شورای اسلامی به قانون شفافیت عمل می‌کند، اما بخش‌هایی از مجلس نظیر کمیسیون‌ها به قانون شفافیت عمل نمی‌کنند. اگر می‌خواهیم قانون شفافیت اجرایی شود، کار باید از مجلس آغاز شود و مجلس باید به طور کامل به این قانون عمل کند و گزارش‌های مربوطه را ارائه دهد.

رسایی تاکید کرد: همچنین باید از قوای مجریه و قضائیه مطالبه شود تا به احکامی که در قانون شفافیت برای آنها تعیین شده است، عمل کرده و گزارش‌های مربوطه را نیز ارائه دهند.



محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بحث درستی است و حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی بیان کرد: بنده پیگیری‌های لازم را برای اجرای قانون شفافیت در مجلس انجام داده‌ام. همچنین حتماً ارائه گزارش از سوی قوای دیگر را نیز پیگیری خواهیم کرد.