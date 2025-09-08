  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

تعدادی از نمایندگان در تذکری:

معلمان حق‌التدریسی و غیرانتفاعی تعیین تکلیف شوند

معلمان حق‌التدریسی و غیرانتفاعی تعیین تکلیف شوند

تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت تعیین تکلیف مربیان و معلمان طرح مهرآفرین، نهضتی‌، حق‌التدریسی‌ و غیرانتفاعی‌ تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مربیان و معلمان طرح مهرآفرین، نهضت سوادآموزی، حق‌التدریسی و غیرانتفاعی در اجرای قانون جذب نیروی انسانی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم اجرای طرح وزارتخانه در خصوص ساخت مدارس سازمان نوسازی مدارس

تذکر سلام ستوده و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی

تذکر مجید داغری به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تسریع در تخصیص اعتبار لازم جهت پرداخت خسارت به کشاورزان متضرر از سرمازدگی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در تصویب و اجرای طرح حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی

کد خبر 6583272
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام، لطفا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص استخدام ناظرین تولیدات کشاورزی اقدام عاجل فرمایند و طرح تعیین تکلیف ناظرین تولیدات کشاورزی بعد مصوبه سال 90 را که از سال 1400 در نوبت طرح در صحن علنی هست را تصویب نمایند. ناظرین تولیدات کشاورزی موضوع این مصوبه از سال 86 تا 98 به مدت 12 سال بدون بیمه و با دستمزد ماهی حدود 100 هزار تومان در خصوص آموزش کشاورزان و نظارت فنی بر تولید محصولات کشاورزی فعالیت داشته اند. و به دلیل سال ها فعالیت در جهاد کشاورزی فرصت استخدام یا اشتغال دیگر ندارند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها