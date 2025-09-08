به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مربیان و معلمان طرح مهرآفرین، نهضت سوادآموزی، حق‌التدریسی و غیرانتفاعی در اجرای قانون جذب نیروی انسانی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم اجرای طرح وزارتخانه در خصوص ساخت مدارس سازمان نوسازی مدارس

تذکر سلام ستوده و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی

تذکر مجید داغری به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تسریع در تخصیص اعتبار لازم جهت پرداخت خسارت به کشاورزان متضرر از سرمازدگی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در تصویب و اجرای طرح حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی