اعلام وصول ۸ سوال از وزرا در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی الهام آزاد نماینده نائین و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنامه و اقداماتشان در خصوص لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های آبخیزداری

سوال ملی محمد منان رئیسی نماینده قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور

سوال ملی علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت کاهش حقابه‌های چاه‌های کشاورزی و عدم انجام تعهدات

سوال ملی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص عدم مدیریت صحیح در مورد مدیریت منابع آب حوزه آبریز بین استانی و ناترازی منابع آب در استان‌ها از جمله سد فینیس

سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳

سؤال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی دام و صنایع روستایی

دو سوال ملی مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر نیرو در خصوص علت عدم ارائه برنامه اجرایی کوتاه مدت جهت تأمین نیروی برق در تابستان سال جاری و علت گرانی و ابلاغ تعرفه‌های جدید هزینه‌های انشعاب برق در مناطق گرمسیر و علت قطع مکرر برق و کوتاهی در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها