۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

قالیباف: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه این نازی‌های قرن بیست و یکم است

قالیباف: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه این نازی‌های قرن بیست و یکم است

رئیس مجلس در شبکه ایکس در پی حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در قطر نوشت: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه این نازی‌های قرن بیست و یکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در قطر، نوشت: «ایران حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم می‌کند و قاطعانه و پایدار در کنار این کشور دوست و برادر، چه دولت و چه ملت آن، می‌ایستد.

دوحه اولین پایتخت یک کشور اسلامی نبود که مورد حمله این نهاد قرار گرفت و آخرین هم نخواهد بود. بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که تضمین‌های امنیتی آمریکا چیزی جز دروغ نیست و تنها راه پیش رو، اتحاد علیه این نازی‌های قرن بیست و یکم است. اولین سنگر برای متوقف کردن ماشین جنگی صهیونیستی امروز، غزه است.»

