«سبقت» روی آنتن شبکه امید می‌رود؛ پخش یک انیمه جدید ورزشی

انیمه ورزشی «سبقت» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، انیمه ورزشی «سبقت» داستان کویا عکاس خبری حرفه‌ای اما سرخورده و هاروکا راننده نوجوان و مصمم مسابقات فرمول ۴ را به تصویر می‌کشد. کویا که انگیزه خود را از دست داده، با مشاهده تلاش بی‌وقفه هاروکا در یک تیم کوچک، بار دیگر اشتیاق و انگیزه خود را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد با دوربین خود داستان این راننده بااستعداد را به دنیا نشان دهد.

این انیمه ۱۲ قسمتی، روایتگر بازیافتن امید، غلبه بر موانع و قدرت حمایت در مسیر رسیدن به رویاها است. سریال «سبقت» در ۲۲ دقیقه، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ صبح روی آنتن می‌رود.

