به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، انیمه ورزشی «سبقت» داستان کویا عکاس خبری حرفهای اما سرخورده و هاروکا راننده نوجوان و مصمم مسابقات فرمول ۴ را به تصویر میکشد. کویا که انگیزه خود را از دست داده، با مشاهده تلاش بیوقفه هاروکا در یک تیم کوچک، بار دیگر اشتیاق و انگیزه خود را پیدا میکند و تصمیم میگیرد با دوربین خود داستان این راننده بااستعداد را به دنیا نشان دهد.
این انیمه ۱۲ قسمتی، روایتگر بازیافتن امید، غلبه بر موانع و قدرت حمایت در مسیر رسیدن به رویاها است. سریال «سبقت» در ۲۲ دقیقه، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ صبح روی آنتن میرود.
