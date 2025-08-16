به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «برو پی کارت» با رویکرد هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دبیرستانی و کمک به فرآیند انتخاب رشته، در فصل جدید خود با بخش‌هایی جدید از شنبه ۲۵ مرداد روی آنتن می‌رود و هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه امید، شبکه آموزش و همزمان از بسترهای آنلاین پخش می شود.

این برنامه در فصل تازه خود تلاش دارد با ارائه محتوای تخصصی و تعاملی، نوجوانان را در یافتن «عینک متناسب با خودشان» یاری کند تا بتوانند مسیر تحصیلی و شغلی مناسب خودشان را انتخاب کنند.

این فصل شامل بخش‌های متنوعی متناسب با نیاز و سلیقه مخاطب نوجوان است؛ از جمله «دیگه چه خبر؟» که به بیان آخرین اخبار و اطلاعات به‌روز درباره انتخاب رشته و تحولات آموزشی و دانشگاهی کشور به همراه ارائه آمارهای جذاب و کاربردی می پردازد. «رشته به رشته» که به معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه‌های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان به همراه توضیحات جزئی از آینده شغلی و ویژگی‌های متناسب با هر رشته می پردازد، «رشته‌چین» و آیتم های دیگری که طراحی شده است.

این فصل از «برو پی کارت» از ابزارهای نوین شامل ربات‌های شبکه اجتماعی، چت‌بات هوش مصنوعی و نرم‌افزار تخصصی انتخاب رشته (رشته‌چین) و نرم‌افزار جدید «رشته‌یاب» برای سهولت در دسترسی به دفترچه انتخاب رشته و فهم جزئیات آن، بهره گرفته است.

«برو پی کارت» در ۲۵ قسمت ۸۵ دقیقه‌ای، از شنبه ۲۵ مرداد، هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه امید، شبکه آموزش و همزمان از سکوی اینترنتی شاد و روبیکا برای پاسخ به پرسش‌های مخاطبان پخش خواهد شد.

عوامل برنامه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا ارکان، سردبیر: محمدرضا پیرو، مدیر تولید: سجاد ابراهیمیان و مجری سعید شهبازی.