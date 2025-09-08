مخالف افزایش ظرفیت دندانپزشکی هستیم؛ پیامدهای منفی افزایش بی ضابطه

دکتر مهدی کدخدازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تصویب و اجرایی شدن افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی در کشور، بار دیگر مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد و گفت: در زمان تصویب این تصمیم، من به صراحت مخالفت خود را اعلام کردم و بارها هشدار دادم که این اقدام میتواند عواقب سنگینی به همراه داشته باشد. متأسفانه، این مخالفتها نادیده گرفته شد و به رغم تمامی هشدارها، تصمیم به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی بدون توجه به زیرساختهای لازم و کیفیت آموزش به مرحله اجرا درآمد.
کاهش کیفیت آموزش دندانپزشکی
وی کاهش کیفیت آموزش دندانپزشکی را یکی از جدی ترین پیامدهای این تصمیم برشمرد و گفت: افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان دندانپزشکی بدون توجه به زیرساختهای آموزشی و منابع انسانی کافی، میتواند منجر به کاهش کیفیت آموزش در این رشته شود. فضای آموزشی، امکانات کارگاهی و منابع تدریس به حدی محدود هستند که پذیرش تعداد بیشتر دانشجویان بدون ارتقاء این موارد، کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نبود فضای رفاهی، ورزشی و خوابگاهی مناسب
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی که در این طرح به آن توجه نشده، کمبود فضاهای رفاهی، ورزشی و خوابگاهی برای دانشجویان است. این مشکلات میتواند سلامت روانی دانشجویان و کارایی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، کیفیت آموزش و توانمندیهای آنها را کاهش دهد.
عدم تخصیص بودجه مناسب
وی گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی بدون تخصیص بودجه کافی برای تقویت امکانات آموزشی، تحقیقاتی و رفاهی، عملاً منجر به فشار بیشتر بر زیرساختهای موجود خواهد شد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد.
ایجاد درمانهای القایی و آسیب به سلامت مردم
کدخدازاده یادآور شد: در درازمدت، پذیرش دانشجویان بیشتر بدون توجه به آموزش صحیح و کیفی، منجر به درمانهای نادرست و حتی القایی خواهد شد که سلامت مردم را به خطر میاندازد. بهویژه در مواردی که فارغالتحصیلان فاقد مهارتهای لازم برای درمان صحیح باشند، آسیبهای جدی به جامعه وارد خواهد شد.
عدم مهارت لازم فارغالتحصیلان
وی با بیان اینکه دندانپزشکی یک حرفه تخصصی و حساس است که نیازمند آموزش دقیق و کامل است، خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد دانشجویان بدون ارتقاء سطح آموزش، فارغالتحصیلان قادر به کسب مهارتهای لازم برای ارائه خدمات با کیفیت نخواهند بود که این مسأله، در آینده تأثیرات منفی بر روی سلامت عمومی کشور خواهد گذاشت.
آینده سلامت کشور تحت تهدید است
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار کرد: با توجه به این خطرات و چالشها، آینده سلامت کشور به شدت نگرانکننده است. متأسفانه، افرادی که به دنبال افزایش ظرفیت دندانپزشکی هستند، از این مشکلات و پیامدهای منفی آن آگاهی ندارند.
وی تاکید کرد: به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، همچنان معتقدم که باید در تصمیمگیریها در این حوزه، به کیفیت آموزش، بهبود زیرساختها و رعایت استانداردهای حرفهای توجه بیشتری شود تا در نهایت، سلامت مردم و نیز جایگاه علمی کشور در سطح بینالمللی حفظ شود.
کدخدازاده گفت: آیا کسانی که اصرار بر افزایش ظرفیت دندانپزشکی دارند بیشتر از متخصصان حوزه سلامت (که مخالفت افزایش ظرفیت هستند) میفهمند؟ چرا نظر خود را برتر میدانند؟ شرایط دانشکدههای ما بحرانی است. چه کسی پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.
نظر شما