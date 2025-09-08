به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار عصر دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه بازسازی پل تاریخی محمدحسن‌خان اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی، عملیات بازسازی و مرمت این پل ارزشمند آغاز شده است و در آینده نزدیک علاوه بر مرمت فنی، زمینه مناسب‌سازی فرهنگی و گردشگری آن فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت پل محمدحسن‌خان به‌عنوان نمادی از هویت تاریخی شهرستان بابل تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی تنها یک وظیفه عمرانی نیست بلکه گامی مهم در جهت پاسداشت فرهنگ و تاریخ منطقه محسوب می‌شود.

پل محمدحسن‌خان، یکی از آثار شاخص دوران زندیه، سال‌هاست به‌عنوان مقصدی مهم برای گردشگران استان مازندران شناخته می‌شود و نقش قابل توجهی در هویت تاریخی شهر بابل دارد.